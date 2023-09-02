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海葵颱風來襲 中壽提供六大保戶關懷服務

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

海葵颱風來襲，中國人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，提供「保費緩繳」、「保服優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」、「快速理賠」及「住院預付金」等六大服務，與保戶一同渡過風災難關。

中國人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明（如：村里長證明）的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期為2023年09月02日至12月02日者，自即日至2023年12月02日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。在「保服優惠」部份，自即日起至2024年09月02日已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起至2023年12月02日止，均可向中國人壽申請辦理免費補發保險單。「房貸紓困措施」提供受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3個月。「旅平險彈性調整」針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保中國人壽旅行平安險的保戶，可於2023年09月09日前提出契變申請辦理取消或延長。此外，中壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，中國人壽即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的靠山。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

中國人壽也提醒民眾，應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防範，平日可定期疏通社區水溝，颱風來臨時要將家中的招牌門窗固定好，且備妥防災用品。居住在低窪或土石流潛勢地區民眾，可先暫時撤離至安全地方，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。保險的本質是預先準備、分散風險，在遇到危難時能夠有充足的保障渡過難關，民眾亦可檢視自身需求，加強保障。

中國人壽 保險 颱風

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