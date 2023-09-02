避免罹癌治療保險無法理賠 挑選保單注意兩件事

近來新聞媒體高熱度報導，許多罹癌患者為減輕門診用藥費用 負擔，向醫院請求非必要之住院治療，以利請領商業保險理賠，造成健保制度及醫療量能負擔。AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，商業醫療保險在設計上有其每個時代的因應背景，建議民眾應該每年檢視手上的保單內容，以讓自己與家人獲得跟得上醫療科技發展的保險保障內容。

針對癌症治療資源被濫用的情況，壽險公會亦表示，民眾若想要獲得更好的癌症治療保障，則應購買罹癌即給付之癌症保險或有提供標靶藥物治療保障之相關商品。

侯文成表示，醫學發展日新月異，過去沒人能預料到，癌症治療從過去全身裝滿儀器的重大疾病，進展至即使是晚期患者也非需住院，口服用藥或門診治療即可進行診治。

但許多舊式癌症醫療險保障內容，多以住院、手術、化療、放射治療等傳統技術，做為定額計次的給付範圍， 但最新的精準醫療如免疫療法、標靶治療、質子或重粒子治療等，因未被列入給付項目而無法獲得理賠，即使有投保罹癌即給付之癌症保險，也須注意保額是否足夠 ，因早期投保之癌症險大多僅提供2%至10%保額的初次罹癌保險金，然而治療效果越好、治療成本也越昂貴 ，除非當初購買的保障額度夠高，否則能領取的理賠金額仍恐不太足夠，限縮了防癌保單可發揮的價值。

AIA友邦人壽建議，民眾可購買有癌症醫療應援給付的多功能壽險商品，守護健康的同時又 兼顧傳承功能。以「友邦人壽雙享保利率變動型終身保險」為例，以單筆給付高額癌症（重度）應援保險金為主要訴求，提供不幸罹患癌症（重度）的保戶，在第4保單年度起可請領總保額50%的給付，得以安心接受新式醫療，剩餘之總保額50%則可繼續增值且傳承給家人。

繳費年期3年，以新台幣計價免除匯率風險，最高投保年齡為70 歲、最高投保金額為新台幣2,000萬元。

除了提供罹癌時有選擇精準醫療的本錢，「友邦人壽雙享保利率變動型終身保險」亦適合 有「資產配置」需求的中高資產族群，也有機會隨著時間累積得回饋分享金使資產增長。