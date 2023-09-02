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臺灣企銀數位帳戶拚保育 守護部落山林

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀推出限量NFT結合植樹活動，短短1個月已吸引超過2萬人參與，攜手守護臺灣原住民部落及山林美景。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀推出限量NFT結合植樹活動，短短1個月已吸引超過2萬人參與，攜手守護臺灣原住民部落及山林美景。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）瞄準永續金融潮流，首創將NFT、數位存款帳戶及ESG三項元素虛實結合，推出「Hokii樹衛時代 臺灣企銀植樹新生機」限量NFT活動，活動推出至今短短一個月，已吸引超過2萬人參與，攜手守護台灣原住民部落及山林美景。

臺灣企銀表示，自今年7月1日起至9月30日止，新申辦該行Hokii臺幣數位存款帳戶，即可獲得一次抽獎機會。新台幣數位存款帳戶客戶，登入行動銀行APP完成三項活動指定任務，可再享三次抽獎機會抽限量500名Hokii福企鵝意象NFT並能認養屏東縣魯凱族部落山區森林成樹及樹苗，一起為台灣種棵樹，實行山林復育 ，為森林奉獻心力，此外還準備1,000組100點LINE POINTS獎項要送給熱情參與的客戶。

不僅邀請客戶響應森林保育，自今年7月1日起至明年1月20日止 ，再加碼提供新戶15萬元存款額度內從原本1.5%優惠利率拉升至1.8%，完成相關任務最高可享2.4%優惠利率。

臺灣企銀說明，Hokii數位存款帳戶提供跨行提款每月12次免手續費及跨行轉帳每月20次免手續費，綁定台灣Pay掃碼消費，每月首筆更可回饋20元現金，多項豐富優惠深受小資族歡迎。

臺灣企銀 NFT

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