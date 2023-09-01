獨家／國泰證券APP當機風波 金管會確定開罰證券和期貨合計210萬

國泰證券APP在7月5日起，一周內曾兩度當機讓民眾下不了單，引發外界注目。金管會確定懲處，施以警告以及150萬元罰鍰處分，同樣也發生斷線問題的國泰期貨則被裁罰60萬元，國泰證券和國泰期貨兩家國泰金旗下子公司，合計共罰210萬元。

消息傳出引起金融圈高度矚目，券商同業指出，依金管會歷次對業者裁罰來看，該處份不輕。

國泰證券、國泰期貨的APP，在7月5日雙雙出現問題，當天即接獲200通客訴，之後國泰證券APP在不到一周內，繼續出現第二次狀況，金管會對此高度重視，證期局、證交所均出面調查，並在昨（31日）確定懲處。

其中，證期局對國泰證券以違反證券商管理規則第2條第2項規定，依證券交易法第66條第1款規定予以警告處分，並依證券交易法第178條之1第1項第4款規定裁處150萬元罰鍰。

根據證交所調查，上述的裁罰，主要基於調查中發現四大原因，證明國泰證券的確有內控制度未落實問題，這些調查中所發現的情節，包括：1、國泰證券未確實對憑證系統連線機制進行參數容量測試；2、未確實執行應用系統壓力測試作業、而且所訂網際網路下單服務品質作業細則；3、未包含完整的交易安全性及穩定性規範；4、未訂定憑證系統故障復原標準作業程序；5、憑證系統資料庫主機未有足夠的資源配置等缺失情事。

根據調查結果，發現國泰證券未確實執行應用系統壓力測試作業，而且網際網路下單服務品質作業細則未包含完整之交易安全性及穩定性規範，而且未考量憑證虛擬主機資源共用情境，導致憑證系統資料庫主機未有足夠資源配置，這些都是容易當機的原因，另外，未制定憑證系統故障復原標準作業程序，並落實執行且留存紀錄，也違反內控規定。

在國泰期貨方面，證交所則是兩度前往查核，受懲處的理由和國泰證券類似，都與系統穩定性及壓力測試不周全，且修復作業不當有關。

證交所在調查結果中，發現四大問題，包括：1、國泰期貨的網際網路下單服務品質標準訂定的項目，未包含交易安全性及交易穩定性；2、憑證系統壓力測試報告未以不同帳號同時進行驗章的方式進行測試；3、未訂定憑證系統故障復原標準作業程序；4、未對憑證系統與資料庫連線機制進行參數容量測試；5、且未落實所提改善措施配置足夠電腦系統資源，以致再次發生憑證系統執行效能及回應緩慢等情事，因此以違反期貨管理法給予懲處。

證期局指出，國泰期貨僅以「單一帳號」進行每分鐘不同次數的驗章測試，而未以不同帳號同時進行驗章的方式進行測試，致使無法確實評估電腦系統妥適容量，且壓力測試未完善，是交易系統異常的主因。再加上一發生當機時的相關改善措施配置，並未有足夠電腦系統資源支持，導致之後再次發生憑證系統執行效能及回應緩慢等缺失，證交所了解之後，發現國泰期貨除了系統容量不足，且電腦系統應定期，每年至少一次由內部或委託外部專業機構評估電腦系統容量及安全措施的機制與程序，來定期對系統容量進行壓力測試，並留存紀錄，這些規定都沒做到。

另外，應變措施也不完整，包括重大異常狀況發生時，當時對於系統發生的作業需求型態、影響的業務層面及相關人員應採的應變措施，都要訂定人工配合的備援計畫，以及需包含電腦系統等故障復原標準作業程序落實執行且留存紀錄，國泰期貨亦有缺失，所以裁罰60萬元。