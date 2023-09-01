國壽推「ESG 企業員工優惠房貸」 利率最低2.07%起且免收帳管費

企業落實ESG，國泰助ESG企業員工成家。國泰人壽推出「ESG企業員工優惠房貸」，為壽險業首創，只要是任職各產業優良ESG企業的員工，即能提出申請，符合年收入等資格者可享有最低房貸利率2.07%起優惠，且免收取3,500元帳管費，無論買屋、轉貸或原屋融資等新貸需求的住宅擔保品皆可適用。

國泰金控身為台灣首家成為RE100企業會員的金融業者，旗下各子公司也積極推動綠色金融服務，透過開枝散葉的綠色行動，落實ESG發展主軸。子公司國泰人壽近期更推出兩大「ESG優惠專案」與新舊客戶皆可享有的「金優質優惠房貸專案」，鼓勵台灣企業一同參與、落實ESG作為，也藉此激發民眾響應、關心環保議題。

首先，為達成社會環境永續發展，國泰人壽開壽險業先河，推出「ESG企業員工優惠房貸」，包含總部設立在台灣的RE 100企業(含國泰金控目前有30家)，以及榮獲最新一屆天下雜誌「天下永續公民獎」(含國泰金控目前共100家)等，在這些優良ESG企業任職的員工，皆能提出申請。只要符合年收入等資格，不論是買屋、轉貸或原屋融資等新貸需求的住宅擔保品，皆可享有最低房貸利率2.07%起優惠，幾乎等同目前市場利率地板價，且免收取3,500元帳管費。

其次，國泰人壽為鼓勵民眾參與環境保護，針對購買經建築中心認證、取得綠建築標章的建築，以及有意購置電動車且名下已有房產的客戶，皆推出最低利率2.26%的房貸專案，同享免收取3,500元帳管費的專案優惠，亦為壽險業者首例(資格詳情可見文末附表一)。國泰人壽支持推動ESG的企業及關心環境永續的客戶，共同邁向台灣2050淨零排放目標。

此外，國泰人壽也推出專為VIP保戶，還有優質客戶量身打造的「金優質優惠房貸專案」，只要客戶的住宅座落於全台主要的都會區域，並且符合年收入等一定資格條件，不論是否為國泰人壽保戶，皆有機會享有最低房貸利率2.07%起的優惠，及適用免收取3,500元帳管費。

國泰人壽提醒，本次「ESG企業員工」及「金優質」優惠房貸為限時限量專案，受理期間只到112年12月31日為止，詳細內容可參閱國泰人壽官網的房貸商品介紹，符合專案資格的客戶與民眾，歡迎直接與保險服務人員聯絡，或上官網預約房貸服務諮詢。