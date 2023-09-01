退出中美洲議會劫後省思 陳冲建議更理性積極參與國際事務

「我退出中美洲議會」是媒體斗大的標題，內容則是朝野政黨及立委，各自表述中美洲情勢，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示 ，也算是種另類的一中各表，當然其中不乏一些情緒性的發言，怪的是，官方說法這是立法院出面參與的政治團體，但在各媒體卻找不到立法院首長的意見。勢不如人，是政治現實，無可苛責 ，但了無對策，埋頭於沙的鴕鳥心態，則不可取。

媒體銳利的眼光，隨即轉向我國參與的國際組織「還剩那些」？依據各大報整理外交部資料，大概還有九個；陳冲說，仔細一瞧，其中他個人曾參與活動者凡五：WTO（世貿組織）、APG（亞太反洗錢組織）、ADB（亞銀）、EBRD（歐銀）及CABEI（中美洲銀行），自然特別有感，而這些組織會籍的保持，也都與財經活動有關，也都或多或少有金管會的身影。

陳冲說，記得本年7月間曾有一文「中美洲飄來的一抹哀愁」，談的就是拉美情勢對我參與國際金融組織的影響，不幸一語成讖 ，文末含蓄提到，要慎防國際法上權利能力的影響與衝擊，學術界友人說自己過慮，是耶非耶？不過當時講得的確稍嫌含蓄。

我國還有會籍的國際金融組織，除上述外，至少還有 IAIS 及 IOSCO，或許是外交部遺漏，或許不是外交部的重點業務，但均是經貿上有份量的組織。

陳冲指出，前者是國際保險監理官協會，成立於1994年，我國是創始會員，當年在幾無邦交國聲援情況下，他個人還當選第一屆的執行理事，也是亞洲第一人。最近國內熱烈討論保險業是否或如何適用 ICS（保險資本標準）的爭議，ICS 就是 IAIS 力推的國際標準。至於 IOSCO（國際證券監理官組織），我國參與更久（ 1987），也曾主辦過一次年會（IAIS 亦同），各種小型會議不計其數，長期與各成員國保持良好關係，該組織在2023年5月還提出加密服務監管建議，在數位經濟時代，我國應有機會扮演適當角色。

與上述兩單位的互動，主管機關的專業、語文能力都很重要，目前金管會主委黃天牧不僅稱職，而且與二單位淵源甚深，加上前述 ADB、APG、CABEI 等，都與金融專業有關，明年政府無論如何改組，均需要與該等組織關係深遠的人脈，以確保會籍，也確保我國際法人的地位。

陳冲說，會籍為何攸關緊要？又為何會影響在國際法上的權利能力？多言無益，在此只講一件事，我國外匯存底約5000多億美元，以存款或證券形式，在國外開戶存放，一旦失去國際組織會員資格、或者像樣的邦交國降為零，台灣有無 Legal entity 的地位開立戶頭？甚至有無權利能力保有這些外匯？事關全體國人多年努力成果，不可不慎。

陳冲提醒，一位言語霸氣的執政黨立委，在中美洲議會事件後，揚言「這種朋友不交也罷」，爽則爽矣，但他如是務實的xx工作者，應該知道，剩下的邦交國或國際組織，很多是這種不交也罷的朋友，輕言放棄，可能導致放棄 Legal entity，原有的帳戶能否維持？茲事體大，未做透徹研究或有解方前，不應輕下結論。

陳冲認為，金磚會後，總統蔡英文打算出訪史瓦帝尼，是鞏固邦誼的正確做法，但還有千頭萬緒待理，當務之急，是否也應研究 ，有朝一日，在國際上不被承認，只是一政治實體時，於國際社會，如何享受權利、負擔義務？思之有點不寒而慄！