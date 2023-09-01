我國央行總裁評比奪下第四「A」楊金龍回應了

環球金融雜誌（Global Finance）今（1）日公布2023年全球國家央行總裁評比，我國央行總裁楊金龍在2019、2020、2022年奪下最高榮耀的「A」級後，今年再度奪下第四A。評比出爐後，楊金龍透過幕僚回應：「這是全體國人、政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果」。

從該份名單上來看，聯準會主席鮑爾、歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）、中國人民銀行行長潘功勝等，均未被列入A級總裁行列，其中潘功勝因剛接任人行行長未滿一年，不會有評比成績，通常會顯示為「too early to say」（言之過早）。

根據Global Finance今日發布的資料，今年在評比中拿到最高A+評級的央行總裁共三位，包括：印度Shri Shaktikanta Das、瑞士Thomas J. Jordan、越南Nguyen Thi Hong。

此外，拿下A級評價的央行總裁共八位，除我國央行總裁楊金龍外，還包括巴西Roberto Campos Neto、以色列 Amir Yaron、模里西斯Harvesh Kumar Seegolam、紐西蘭Adrian Orr、巴拉圭Jose Cantero Sienra、 秘魯Julio Velarde、烏拉圭Diego Labat。

獲得A-的共有十位央行總裁，包括：哥倫比亞Leonardo Villar、多米尼加共和國Hector Valdez Albizu、冰島Asgeir Jonsson、印尼Perry Warjiyo、墨西哥Victoria Rodriguez Ceja、摩洛哥Abdellatif Jouahri、挪威Ida Wolden Bache、南非Lesetja Kganyago、韓國Rhee Changyong和斯里蘭卡Nandalal Weerasinghe。

Global Finance自1994年起，每年都會固定發布全球央行總裁評比結果，對歐盟、東加勒比、中非、中東歐等101個主要國家、地區和地區的央行總裁進行評級，主要衡量一國央行總裁在通貨膨脹控制、經濟增長目標、貨幣穩定性和利率管理等方面的成功程度，評比結果介於「A」至「F」，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。

Global Finance今天搶先披露在今年央行總裁評比裡，獲得A+、A或A-優異成績的名單，更完整的央行總裁評比結果，將刊登在Global Finance 10月號的雜誌裡。