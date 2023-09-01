高股息ETF亂象 金管會要管

國人愛買ETF（指數股票型基金），其中高股息ETF更是大賣，但業者為確保高股息濫用收益平準金被金管會盯上。金管會昨天表示，將出手管理ETF兩大亂象，分別是濫用平準金來配息、以及所盯的指數成分股周轉率太高。金管會將針對平準金動用原則、收益狀況、配息政策等研擬一致性規範，並將配息來源做資訊揭露，以遏止利用收益平準金「超額配息」攬客的亂象。

據了解，金管會此時出手，主因為近一年來國內ETF投資人數暴增，總投資人數超過五百萬人，其中高股息ETF更接近三百萬人，包括平準金規模暴增與投信公司透過換股套現拚現金導致周轉率過高，將傷害投資人權益，因此決定出手管理。

平準金設立的目的是在確保配息的穩定度。但一位投信業高層說：「現在平準金濫用的結果，形同把蓄水池當水庫在用。」他說，有些ETF過度濫用平準金，例如所盯的指數報酬率僅百分之四，但為保證配到百分之六，而動用平準金，甚至更離譜的還有比起所盯住的指數報酬率高出百分之四、百分之五，結果一旦平準金用完，ETF的報酬率被「打回原形」，結果投資人上了車，卻拿不到預期的報酬率，結果連投資ETF都被「套牢」。

而為強化對平準金制度的管理，據了解，證交所將建立對各ETF平準金揭露的平台，ETF運用平準金配息的時間點、占整體配息水準的比率等資訊都會揭露，讓投資人了解領到的股息是因為ETF操作績效好，還是投信業者透過平準金「挖東牆補西牆」的結果。

針對周轉率太高的ETF，業者人士指出，例如某大型投信發行的ETF就以高周轉率聞名，指數成分股才卅檔，竟換了廿七、廿八檔，一年還換好幾次，因為業者刻意要換成正在除權息的個股，拿到股息收入作為配發來源，但因此得付出很多手續費、交易稅，反而傷害投資人權益；況且換股之後，操作部位不見得能填權息。

證期局副局長高晶萍昨說，正請證交所研議解決方案，初步將朝訂定平準金使用原則、強化資訊揭露兩大方向著手，證期局已指示證交所和投信投顧公會對細節深入研議，例如平準金用來配息的順序、比率、使用時間、金額等都要明訂。她表示，證期局希望能明確管理的，還包括對平準金使用的原則、參考的範例、相關資訊揭露，何時可以啟動、時機與方式，尤其是希望透過管理平準金的濫用，讓ETF的配息回歸本質，「應該是以取得的股利及債息為主，而不是平準金」。

高晶萍指出，針對周轉率過高，六月已要求在審查指數時，要將成分股變動率納入考慮，「提出降低成分股變動的機制，不要讓周轉率太高。」另外，投信公司要在網站揭露成分股換股的資訊，讓投資人充分知悉，所有的ETF都作此要求，包括在ETF設計要求有「緩衝區」因應方式，不要替換太多的成分股。