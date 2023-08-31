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高股息ETF超額配息拉客亂象 金管會要管了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

為搶業績和市占，投信業者大舉動用高股息ETF（指數股票型基金）中的「收益平準金」衝高配息率，更頻頻更換指數成分股，這兩大問題引發投資人投訴，金管會決定出手了。

金管會將對ETF中的平準金動用原則、收益狀況、配息政策等研擬一致性規範、並將配息來源做資訊揭露，藉此遏止以動用收益平準金做「超額配息」拉客的亂象。

據金管會研擬三大方向，一、平準金動用原則，包括如何使用平準金？相關資訊揭露？平準金啟動時機和方式；二、配息政策，包括明定配息順序和比例；三、資訊揭露，包括配息來源和比例等，將用淺顯易懂文字讓投資人了解。

其次，對高股息ETF中，頻頻更換指數成分股，金管會6月已請證交所審查指數時，需將指數成分股變動率納入考量，訂定降低成分股變動機制，降低周轉率，金管會也要求投信業者需揭露成分股轉換資訊，讓投資人知悉。

全案起因是，有投資人向金管會檢舉，發現標榜高股息ETF、利用平準金去拉高配息率，也指出高股息ETF周轉率偏高，反變相增加投資人稅費負擔，影響投資人權益，因此金管會要求證交所檢討。

證期局副局長高晶萍說，希望訂定平準金使用原則、強化資訊揭露、擬定配息政策等，將再請證交所會同投信顧公會做全面檢視；相關官員坦言，「配息應是取得股利和債息才是真正的配息，我們希望回歸配息的本質」。

ETF是指被動式追蹤指數漲跌的基金，配息來源有三大塊，股息、資本利得和本金及其他（含收益平準金）。

其中「收益平準金」是為了穩定所有投資人的配息收益率，避免新投資人的資金投入去稀釋舊投資人的股息，所以新投資人投資的資金，會有一部分保留給未來收益分配的準備金。

收益平準金就是一種把自己投入的本金，預留一部分當作股息發給自己，簡單說：你領到的ETF配息中，可能來自「你的投資本金」。據金管會統計，目前有23檔ETF都有收益平準金機制。

收益平準金具有穩定配息率的優點，但有投信業者，為了搶市占，把收益平準金全拿來配息，以拉高配息率，衍生「超額配息」亂象，引發金管會關注。

配息 高股息 金管會 ETF

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