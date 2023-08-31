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壽險業避險需求加持 第一金估計今年SWAP上看110億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一金今日召開法說會，SWAP收益和海外布局成為焦點。圖／業者提供
第一金今日召開法說會，SWAP收益和海外布局成為焦點。圖／業者提供

第一金今開法說會，外界矚目第一金今年財務操作收益，尤其是SWAP表現，對此第一金發言人李淑玲指出，全年破百億應沒有問題，更可望上看110億，但由於SWAP交易對手都來自壽險公司，因為初年度保費減降比較多，新錢投資需求就會降低，因此，下半年避險需求會減降，也會影響SWAP收益，但全年仍可望在110億左右的水準，而且今年包括SWAP在內的財務操作佔獲利比重大約佔3成，佔比來到史上高點。

在台股投資方面，一銀也揭露，目前台股的部位235億，後續的財務投資操作將以債券操作為主，目前債券部位佔比，國外佔6成，國內佔4成，儘管八月美國債券殖利率繼續上走，但由於一銀先前已挪移相當的部位進入AC，因此現有的OCI部位價格下跌影響不大，在殖利率的高檔，將會鎖定高息債券投資，並把存續期間拉長，下半年仍會持續加碼債券，至於加碼部位多寡，由於市場上搶券的投資者很多，就要看在市場上能搶到多少券。

第一金也揭露一銀海外獲利狀況指出，前三名獲利分行分別為香港，洛杉磯，紐約，其中，後二者放款量成長相當顯著，三家分行獲利分別為香港3400萬美元 洛行1450萬美元、紐約1100萬，美國整體分行獲利佔比亦相對突出，達12%，由於看好美國市場，預計會在加州再增加辦公室，今年、明年的獲利動能有機會再創新高。

但另一方面，澳洲的布里斯本分行雖然以810萬美元獲利，仍居第五名，但比去年同期已衰退2成，另外，居第四名的金邊分行有940萬美元獲利，亦較去年同期衰退，原因都和美元升息使資金成本拉高有關；此外，日本東京分行今年也有從去年虧損轉恢復獲利的好消息，獲利440萬美元。

李淑玲也分析一銀整體獲利概況指出，今年上半年獲利很大一塊來自於升息的利多，獲利結果淨利收加SWAP較去年同期增加2成，另外在手收，也有不錯的成長，淨收益有長足的成長；另外她也看好，明年SWAP在仍有壽險公司避險需求的加持下，獲利動能仍可持續。

她也對大陸曝險說明，一銀目前已降至淨值佔比16.5%的水準，客戶主要為台資企業與外資企業，由於有資金去化的問題，所以在大陸仍需有拆放業務。

一銀 第一金

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