7月國銀對新南向放款趨緩了？2024年喊聚焦美國市場

據金管會7月底統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,870億元，單月僅增加104億元，增額是近三個月新低，放款成長動能似漸趨緩，累計前七月放款增加854億元，仍提前超過全年增加600.64億元目標，達標142%。

銀行主管說，7月新南向國家放款動能趨緩，可能是因6月季底台商企業資金調度、墊高基期，後續放款動能仍需要看整個東協市場利率走勢而定。

今年新南向國家中，澳洲、柬埔寨等都因為升息，放款需求降、反墊高存款資金成本，進而壓縮利差，其中柬埔寨更因放款利率固定，在存款利率上拉後、大舉壓縮獲利空間，甚至還有銀行因提列柬埔寨放款呆帳而吃掉獲利。

第一金法說會上就直言，就海外市場趨勢來看，美中對抗情勢，短期內不會這麼快解決，整個產業趨勢是資金往美國走，特別是美國利率比較高，投資上來說，美國投資也是方興未艾。

一銀今年上半年美國和洛杉磯分行放款成長達8%和5%、獲利各均是年增兩位數成長，是主要海外成長火車頭，看好未來仍會持續成長，一銀2024年更計劃將在美國加州開放款辦公室，深耕美國市場。

至於過去國銀深耕的傳統大中華市場和東協市場，獲利動能得視整個利率走勢而定，看是否可以進一步提升利差空間。

金管會公布國銀新南向放款數字。據數據顯示，今年來國銀對新南向國家放款，1月單月減少76億元、2月減少63億元，3月翻正增加152億元，4月進一步擴大到320億元，但5月大減104億元後，6月卻大增521億元，7月則僅小幅增加104億元。

累計前七月，國銀在新南向國家放款增加854億元，但仍低於去年同期大增2,164億元。銀行圈認為，的確有部分新南向國家放款動能，受惠經貿活絡、提升資金需求，或有新增聯貸案，但並非所有新南向國家都是全面復甦。

若以今年前七月授信總餘額增加最多的前三大國家，是國際聯貸案最熱的印度市場，增加了791億元，國銀做最多不動產的澳洲市場也增加388億元，菲律賓市場則增加67億元。

前七月新增貸款前三大者，是北富銀增加228億元、華南銀增加98億元、永豐銀增加69億元，今年前七月國銀赴新南向市場，僅新增兩個據點，包括兆豐銀柬埔寨支行、和台中銀越南胡志明辦事處；分行則僅有彰銀新設雪梨分行。