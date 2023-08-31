快訊

抓到了！高雄舞廳外朝2名車開7槍 3嫌落網槍未找到

U18世界盃／孫易磊7局8K飆速151公里 中華隊完封勝澳洲

7月國銀對新南向放款趨緩了？2024年喊聚焦美國市場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會7月底統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,870億元，單月僅增加104億元，增額是近三個月新低，放款成長動能似漸趨緩，累計前七月放款增加854億元。金管會。圖／聯合報系資料照片
據金管會7月底統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,870億元，單月僅增加104億元，增額是近三個月新低，放款成長動能似漸趨緩，累計前七月放款增加854億元。金管會。圖／聯合報系資料照片

金管會7月底統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,870億元，單月僅增加104億元，增額是近三個月新低，放款成長動能似漸趨緩，累計前七月放款增加854億元，仍提前超過全年增加600.64億元目標，達標142%。

銀行主管說，7月新南向國家放款動能趨緩，可能是因6月季底台商企業資金調度、墊高基期，後續放款動能仍需要看整個東協市場利率走勢而定。

今年新南向國家中，澳洲、柬埔寨等都因為升息，放款需求降、反墊高存款資金成本，進而壓縮利差，其中柬埔寨更因放款利率固定，在存款利率上拉後、大舉壓縮獲利空間，甚至還有銀行因提列柬埔寨放款呆帳而吃掉獲利。

第一金法說會上就直言，就海外市場趨勢來看，美中對抗情勢，短期內不會這麼快解決，整個產業趨勢是資金往美國走，特別是美國利率比較高，投資上來說，美國投資也是方興未艾。

一銀今年上半年美國和洛杉磯分行放款成長達8%和5%、獲利各均是年增兩位數成長，是主要海外成長火車頭，看好未來仍會持續成長，一銀2024年更計劃將在美國加州開放款辦公室，深耕美國市場。

至於過去國銀深耕的傳統大中華市場和東協市場，獲利動能得視整個利率走勢而定，看是否可以進一步提升利差空間。

金管會公布國銀新南向放款數字。據數據顯示，今年來國銀對新南向國家放款，1月單月減少76億元、2月減少63億元，3月翻正增加152億元，4月進一步擴大到320億元，但5月大減104億元後，6月卻大增521億元，7月則僅小幅增加104億元。

累計前七月，國銀在新南向國家放款增加854億元，但仍低於去年同期大增2,164億元。銀行圈認為，的確有部分新南向國家放款動能，受惠經貿活絡、提升資金需求，或有新增聯貸案，但並非所有新南向國家都是全面復甦。

若以今年前七月授信總餘額增加最多的前三大國家，是國際聯貸案最熱的印度市場，增加了791億元，國銀做最多不動產的澳洲市場也增加388億元，菲律賓市場則增加67億元。

前七月新增貸款前三大者，是北富銀增加228億元、華南銀增加98億元、永豐銀增加69億元，今年前七月國銀赴新南向市場，僅新增兩個據點，包括兆豐銀柬埔寨支行、和台中銀越南胡志明辦事處；分行則僅有彰銀新設雪梨分行。

新南向 美國 金管會 聯貸案

延伸閱讀

美國印尼年度聯合軍演登場 英法澳日星派員參加

美國喊供應鏈脫鉤中國 研究顯示仍高度依賴

彰銀對中國曝險占淨值17% 避開3地雷

台新金、兆豐金、王道銀...銀行主體的金融股獲利爆棚！擁大利多抄底是時機？

相關新聞

保經界「兒童神單」非停售！保誠人壽：替代商品已上架

保誠人壽一張美元保單，在媽媽社團爆紅，甚至出現停售搶購潮，引起各界關注，還有人說是一張「神單」。

7月國銀對新南向放款趨緩了？2024年喊聚焦美國市場

據金管會7月底統計，國銀對新南向18國市場放款餘額1兆5,870億元，單月僅增加104億元，增額是近三個月新低，放款成長...

驚！壽險業資本不足風暴再起 金管會緊盯三家業者

壽險業最新半年報資訊出爐，金管會緊盯三家壽險業體質，因為財務狀況已經進入金管會控管壽險公司監理警報線。新光人壽、三商美邦...

落實洗錢防制 數位部：首批5家第三方支付業者通過審查

數位部產業署今（31）日公布，綠界科技、茂為歐買尬、紅陽科技、藍新科技、連加網路等5家業者通過審查，成為首批完成服務能量...

防詐騙！這5家率先通過第三方支付登錄制度審查

數位部產業署今（31）日指出，第三方支付服務機構服務能量登錄申請作業首批通過審查業者共計五家，包括綠界科技、茂為歐買尬、...

元大銀行QR Code升級 行動支付綁定與額度隨時掌握

綁定太多行動支付APP搞不清楚，擔心綁定行動支付的銀行帳戶餘額不足或是信用卡額度快碰到上限？元大金控（2885）旗下元大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦