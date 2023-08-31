落實洗錢防制 數位部：首批5家第三方支付業者通過審查

數位部產業署今（31）日公布，綠界科技、茂為歐買尬、紅陽科技、藍新科技、連加網路等5家業者通過審查，成為首批完成服務能量登錄的第三方支付服務業者。

數位部產業署今年7月公告第三方支付服務機構服務能量登錄申請作業後，國內第三方支付主要業者包含綠界科技、茂為歐買尬、紅陽科技、藍新科技以及連加網路即提出申請，數位部產業署日前已邀集專家學者召開會議審查５家業者提出的防制洗錢聲明及內稽內控作為，今日公布５家業者均通過審查。

數位部產業署說明，為避免第三方支付淪為詐騙集團洗錢的工具，數位部已分別從法遵面、業務經營面及行政協助面等3大面向研擬具體措施，其中，從業務經營面上，要求第三方支付業者應提出洗錢防制法遵聲明書、符合洗錢防制法及能量登錄要求之相關規定始能完成登錄審查作業。

數位部同時亦已與金管會達成共識，未來針對未完成能量登錄業者，銀行可認定為洗錢防制之高風險業者，即終止其虛擬帳戶服務。

根據觀察，本次提出申請獲合格的5家業者，合計其代理收付金額日均餘額約近50億元，除落實法遵作為外，亦積極從業務面建構各項防詐作為，對於實際降低第三方支付被作為詐騙工具，具有指標性的意義。

產業署表示，目前已收到逾20家第三方支付服務業者申請能量登錄，亦持續呼籲第三方支付服務業盡快申請登錄，產業署已於官網建立第三方支付服務專區，對申請能量登錄作業有疑問的業者，除可至官網瞭解相關規定外，亦可以電話方式向產業署洽詢。