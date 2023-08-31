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元大銀行QR Code升級 行動支付綁定與額度隨時掌握

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大行動銀行App再升級，攜手全盈+PAY變身跨行動支付集中站。元大銀行／提供
元大行動銀行App再升級，攜手全盈+PAY變身跨行動支付集中站。元大銀行／提供

綁定太多行動支付APP搞不清楚，擔心綁定行動支付的銀行帳戶餘額不足或是信用卡額度快碰到上限？元大金控（2885）旗下元大銀行全新改版QR Code功能，加入帳戶支付「綁定情形」及「額度使用」查詢服務，方便用戶快速查看目前名下帳戶已綁定哪些行動支付工具，以及瞭解目前帳戶支付的使用額度、剩餘額度以及額度上限，讓用戶在行動支付的使用上能更加便利且安心。

另外，為提升用戶更便利的跨場景金融應用，元大銀行與電子支付品牌全盈+PAY進一步深度合作，透過其嵌入式支付金融科技 (Payment Inside) 技術，使元大行動銀行App功能再升級。用戶完成全盈+PAY登入、綁定元大銀行帳戶後，即可享有「10萬個通路支付點消費」、「筆筆消費累兌『全家』Fa點」與「交易紀錄查詢」3大功能，透過全盈+PAY嵌入式技術提升用戶於元大行動銀行App開啟率及使用率，並以元大行動銀行App變身跨行動支付集中站為目標，使電子支付體驗再升級。

元大銀行自2022年全盈支付開業起即相互建立夥伴關係，目前全盈+PAY除可連結元大信用卡消費外，亦可連結元大帳戶進行電子支付帳戶儲值、消費與提領等多項功能，共同攜手為用戶提供更便利的支付場景應用服務。有鑑於全盈支付以嵌入式金融見長，本次元大銀行「嵌入式帳戶支付」服務升級特別選擇以全盈支付作為首家電子支付合作業者，預計透過雙方場域及行銷資源整合共創嵌入式金融服務新體驗。並將於今年9月至11月舉辦為期三個月的行銷活動，用戶若於活動期間升級註冊全盈+PAY，可享Let's Café中杯經典美式註冊禮，若符合首次綁定元大帳戶者，單筆消費滿100元則可再享有100元全盈儲值金回饋（每會員限領1次，限額1,000名）。

元大銀行全新改版QR Code功能，加入帳戶支付「綁定情形」及「額度使用」查詢服務，方便用戶快速查看目前名下帳戶已綁定哪些行動支付工具，以及瞭解目前帳戶支付的使用額度、剩餘額度以及額度上限，讓用戶在行動支付的使用上能更加便利且安心。於此同時，元大銀行「嵌入式帳戶支付」服務也同步進行升級，即日起於安卓版本元大行動銀行App正式嵌入電子支付品牌全盈+PAY，用戶得選擇透過元大行動銀行App使用全盈+PAY進行消費支付與交易查詢，同時可於全盈+PAY全台10萬個通路支付點消費，筆筆更可累兌「全家」會員點數「Fa點」無上限。

元大銀行的數位金融服務以用戶需求為核心，持續精進支付相關功能、深耕更多場景應用，更重視與行動支付業者建立長期夥伴關係，以完整化場域生態發展與數位體驗創新，期望以此為用戶創建更便利、安心的數位支付環境。

元大金控 行動支付 消費 QR Code

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