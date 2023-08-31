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保經界「兒童神單」非停售！保誠人壽：替代商品已上架

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
針對「兒童神單」停售，保誠人壽總經理王慰慈（中）澄清，商品不是專為兒童設計，也沒有停售，已推出新商品替代，並強化保障。圖／記者仝澤蓉 攝影
針對「兒童神單」停售，保誠人壽總經理王慰慈（中）澄清，商品不是專為兒童設計，也沒有停售，已推出新商品替代，並強化保障。圖／記者仝澤蓉 攝影

保誠人壽一張美元保單，在媽媽社團爆紅，甚至出現停售搶購潮，引起各界關注，還有人說是一張「神單」。

保誠人壽今天表示，開發商品時以保障為出發，但最近發現消費者及壽險顧問在談論此商品時，焦點放在現金價值累積的部分。為引導消費者以保障出發，已在8月28日推出「保誠人壽愛美鑫外幣終身壽險」替代「保誠人壽愛美利外幣終身壽險」，在壽險保障架構不變下，強化重度癌症保險金及特定癌症保險金，為消費者提供更全面的保障。

保誠人壽總經理王慰慈今天澄清，「絕對不是一個兒童神單，當初設計就不是針對兒童」，「那不是兒童保單，商品設計原本就是希望提供客戶長期保障，所以並不是在看金流部分，保險概念本來就是越早、越年輕買，保費比較便宜」。

王慰慈也強調，沒有停售這件事，商品下架的同時就通知通路有新商品同步上架，8月28日推出「保誠人壽愛美鑫外幣終身壽險 」替代「保誠人壽愛美利外幣終身壽險」，在壽險保障架構不變下，強化重度癌症保險金及特定癌症保險金，為消費者提供更全面的保障。

保誠人壽表示，在保障範圍上，「愛美鑫」維持了「愛美利」在身故保險金、完全失能保險金、以及祝壽保險金的架構外，強化了「癌症（重度）保險金」與「特定癌症保險金」的給付。

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