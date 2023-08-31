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豐存股金額創新高 永豐金證券推四大選股工具

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券豐存股金額創新高，四大選股工具來幫忙。（永豐金證券/提供）
永豐金證券豐存股金額創新高，四大選股工具來幫忙。（永豐金證券/提供）

「豐存股」推出以來備受市場存股族青睞，2023年7月以「好選，好存，好生活」為軸心推出豐存股2.0，用4大好選功能及6大好存特色，幫助投資人創造美好生活，上線當月瀏覽人次、使用人數及存股金額皆創新高，2023年7月單月瀏覽人次以360萬人次，相較去年同期成長87.03%，刷新歷年紀錄，更帶動開站累積使用人數來到26萬人，創造2023年7月存股金額相較去年同期成長77%。

永豐金證券表示，如何選股往往是存股族的面臨的首個問題，豐存股用四大好選功能：條件篩選、主題推薦、成分選股、報酬試算來幫助投資人，不論是有多個條件想要篩選，還是想要找相關概念股，都有對應的功能可以使用，豐存股更打破過去只能看ETF的成分股，首創用成分股來找ETF，幫助投資人輕鬆找到理想標的，最後以試算來了解投資報酬，以簡單、好用的多樣化選股工具，解決存股族的選股問題。

豐存股以靈活、彈性的操作而擁有眾多投資人的支持，在原有的基礎上，包含「台美」雙市場、「定額定股」雙模式、「100元」就能存、「單筆」再加碼，更新增的兩項特色，台美股資產配置，讓投資人一眼了解台美股資產配置；歷年現金股利，讓投資人一鍵可查歷年現金股利，六大好存特色，在既有的便利基礎上，再次進化，延伸到資產配置及累積成果的可視化，幫助投資人輕鬆存股。

豐存股定期檢視並審核投資標的，讓投資人存的安心，存的放心。2023年7月全新上架台美股共計11檔標的：東元（1504）、國泰20年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）、富邦日本（00645）、中信上櫃ESG30（00928）、群益台灣ESG低碳（00923）、永豐ESG低碳高息（00930）、凱基ESG BBB債15+（00890B）、好好存 2023秋季號（T1E）、iShares MSCI Japan ETF（EWJ）。截至2023年8月豐存股涵蓋台股182檔標的、美股143檔標的，共計325檔標的。

存股 美股 永豐金

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