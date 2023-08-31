兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 9月1日掛牌

永續投資已成為全球投資人的共識，兆豐投信進而發行台灣首創結合「永續」+「高股息」+「等權重」的息收型ETF上市，兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(00932)將在本周五(9月1日)掛牌上市。00932是繼兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)後兆豐投信第二檔等權重ETF，將特有獨一無二的等權重機制注入高股息選股因子，同時兼顧股利及報酬的息收型ETF，以獲取完美的投資息利雙收機會。

兆豐投信等權重ETF研究團隊表示，近期台股受國際情勢及中國房地產市場影響呈現上沖下洗，整體需要繼續觀察下半年旺季狀況，按照季度分析，獲利成長率逐季回升，看法方向不變。台股以高股息殖利率吸引投資人，以臺灣ESG永續高股息等權重指數為例，2022年殖利率為6.96%，表現亦相對亮眼，在近期市場波動情況下，可於股市震盪時逢低佈局相關ETF。

00932為首檔結合「永續」+「高股息」+「等權重」的ETF，藉由「等權重」的創新，無論景氣循環如何輪動，都能讓更多的投資人掌握領息也獲得想要的報酬機會，满足理財規劃的多元需求，有利提升投資理財的成長性。臺灣ESG永續高股息等權重指數涵蓋更多的上市上櫃好公司，並分散個股震盪風險，預計每年4月、10月進行調整至相等權重，依照「台灣永續評鑑、現金股利、財務穩定度、動能、市值指標篩選」等條件，ESG採用台北大學臺灣永續評鑑，嚴選出台灣永續評鑑排名前50%的優質企業，體質相對穩健、股利率更高的ESG成分股，兼顧股利與報酬。除了篩選高股利，等權重機制定期在成份股調整時賣出漲多的個股權重至平均權重，買低賣高，實現價值投資的精神。

兆豐永續高息等權ETF研究團隊表示，00932有助讓愛息族除長期可以有機會較穩定領息外，也有機會提高長期投資報酬率，提升資產組合的穩健性，用00932切入台股市場，掌握進可攻、退可守的投資步調，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會。