期交所持續推動我國期貨市場 ESG 作為 落實永續發展

ESG永續發展為當今各界關注之熱門議題，為深化我國期貨市場推動ESG永續作為，臺灣期貨交易所今(2023)年6月建置期貨市場ESG資訊平台，利於交易人一站式查詢ESG相關資訊，平台分為三大面向：期貨商品面向，就ESG相關期貨商品，揭示其交易量資訊，另就以台灣永續期貨成分股為標的之股票期貨，揭示其ESG相關評級；期貨業者面向，彙集國內專營期貨商及其集團公司之永續專區，方便交易人搜尋各期貨商及其集團的承諾及策略；期交所面向，揭示期交所企業永續報告書各章節內容，分享期交所相關永續作為資訊供社會大眾了解。

為強化期貨業健全永續發展，期交所除與證券周邊單位於去(2022)年9月共同建置證券期貨業ESG執行資訊控管系統，請業者於每季申報各項措施執行情形，亦於去(2022)年11月修正期貨商內部控制制度標準規範，規範期貨商將被投資公司企業執行永續經營情形列入自營買賣決策考量，並於今(2023)年2月增修訂期貨商公司治理實務守則部分條文，納入期貨商辦理ESG各項具體措施；為強化證券期貨業務永續發展資訊揭露，於今(2023)年3月與期貨公會共同制定期貨商編製與申報永續報告書作業辦法，另於2023年8月10日辦理期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會，邀請專家分享永續發展及氣候相關資訊揭露相關議題，協助期貨商達成轉型執行策略推動目標。

期交所近年積極投入永續發展，除持續辦理食(實)物銀行、金融教育公益基金、偏鄉國中足球隊及學校教育儲蓄戶等捐助活動，今(2023)年更將社會公益活動與環境保護結合，辦理培育台灣專業資深步道師、改善校園運動設施、植樹造林減碳及海洋生態保育等環境保護活動，亦積極推動全體同仁響應節能減碳措施，如每月一日蔬食、洽公優先搭乘大眾交通工具、舉辦跨部門節能減碳活動提升公文電子化比率及降低印紙量、設置水耕蔬菜栽種區提供低碳健康工作場所等。未來期交所將持續實踐永續發展，善盡企業公民責任。