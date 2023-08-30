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避分紅保單爭議再起 金管會擬朝2方向強化監管

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦人壽睽違10年重返分紅保單市場，引起外界關注，為了避免有不當銷售的個案發生，金管會擬從2方向強化監管，第一是強化商品資訊揭露；第二是壽險公司須強化通路管理，避免不當行銷的情事發生，在日後引起爭議。

分紅保單過去曾因實際分紅與保戶預期有落差，引起不少客訴爭議。金管會保險局長施瓊華今（30）日出席第10屆台灣保險卓越獎頒獎典禮，會後接受採訪時針對此議題提出說明，她表示，金管會將朝2方向強化管理，第一是在商品揭露上必須講清楚，包括分紅方式等，若在商品資訊揭露上，有引起民眾困惑或認為揭露不清之處，將再研議如何強化商品揭露規範。

第二是壽險公司必須強化通路管理，避免不當行銷，金管會將先了解目前市場上分紅保單有哪些銷售態樣，若認為不妥或有可能誤導民眾，將會請保險公司調整，例如現在並沒有「保證分紅」，若業務員銷售提到「保證」字眼，就是不妥的行為，這個依現行法規有很多規範可以處理。

金管會 壽險公司 保單

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