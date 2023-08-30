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推動綠色金融！新光人壽勇奪台灣保險卓越獎三項大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽推動綠色金融，勇奪台灣保險卓越獎三項殊榮。新光人壽／提供
新光人壽推動綠色金融，勇奪台灣保險卓越獎三項殊榮。新光人壽／提供

財團法人保險事業發展中心主辦、被譽為保險業界國家級獎項的「台灣保險卓越獎」，新光金控（2888）子公司新光人壽以「數位扎根，驅動轉型」為目標，積極推動綠色金融，將「低碳、創新、共好」的價值思維融入企業營運策略，展現優異的創新實力，落實ESG，拿下「公益關懷卓越獎」、「人才培訓卓越獎」，以及「資訊應用卓越獎」三項大獎肯定。

新光人壽深耕台灣六十年，透過保險守護台灣每一個角落，在追求營運穩健成長的同時，也擴大保險核心影響力，積極投入公益關懷，從「全民」、「銀髮」、「弱勢」、「環境」、「學子」五個核心議題出發，落實ESG各面向行動，暨甫獲國際肯定，頒贈「亞洲企業社會責任獎」後，再獲國家級獎項「公益關懷卓越獎」，顯示新壽致力「有光在，實現每個期待」所做的公益關懷，深獲各界肯定。

人才是企業的資本，新光人壽擁有完備的人才培育基礎工程，持續打造符合TTQS (臺灣訓練品質系統)之高規格培訓，開辦數位金融相關課程，舉辦「SPARK Heroes數位英雄」人才培育計劃，打造每位員工數位腦與數位力；安排國外研習課程，拓展同仁國際觀。為順應綠色金融國際發展趨勢，透過舉辦ESG講座、永續工作坊等課程，推動員工落實ESG永續行動，提升金融友善意識，展現公平待客精神與原則，獲得「人才培訓卓越獎」殊榮。

新光人壽致力推動綠色金融，以數據為核心打造創新數位服務，導入數據治理框架，建立數據品質儀表板，運用大數據分析技術建置全國第一個「客戶通訊資料治理系統」專利，提升保障客戶權益。此外，結合數位科技導入光學字元辨識技術(OCR)與自然語言處理(NLP)於智能保單健診系統上，協助業務同仁提升保單資料建檔的效率，並領先業界推出客戶自主保單健診的新服務「保單鑑定師」，民眾隨時能在線上了解自己的保障缺口，亦新增 FIDO 生物辨識驗證服務、ID 帳號驗證機制，提升客戶體驗及加強資安防護，獲得「資訊應用卓越獎」肯定。

新光人壽走過一甲子，將持續秉持「創新、服務、誠信、回饋」四大經營理念，穩健經營，以企業永續發展為核心，致力提供優質金融保險服務，滿足客戶保障需求，落實公平待客，提升ESG價值。

保險 新光人壽 ESG

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