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泰安產董座李松季獲終身成就獎 盼大眾給予產險業疼惜

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
泰安產董座李松季(左)獲終身成就獎，行政院長陳建仁親自蒞臨頒發。產險公會／提供
泰安產董座李松季(左)獲終身成就獎，行政院長陳建仁親自蒞臨頒發。產險公會／提供

被譽為保險業界國家級獎項的台灣保險卓越獎，經過四個多月的參賽與評選，在保險業界的期盼下，頒獎典禮今(30)日舉行。其中，終身成就獎由泰安產險董事長李松季，同時也是現任中華民國產險公會理事長、保險學會理事長、金融總會代理理事長、住宅地震保險基金董事長，獲此殊榮，行政院長陳建仁親自蒞臨頒發。

近三十年來，李松季秉持「企業是社會公器」的理念，全心投入泰安產物保險的經營，並特別致力於「社會公益」及「人才培育」，多次獲得保險卓越獎的肯定。除了企業經營外，李松季也用心參與各項公共服務工作。

李松季於發表感言時表示，「回顧過去30年的產險生涯，自己要感謝幾位恩人跟貴人，第一位是泰安產物險名譽董事長陳朝亨，30年前他帶我進入產險業，如果不是他，我不可能走到今天，我非常感謝這位恩人；第二位要感謝的是前產險公會前理事長戴英祥，戴理事長是一位謙謙君子，也是我的好朋友，10年前因為他的指派，我擔任東亞保險會議(EAIC)籌備委員會主任委員，東亞保險會議是由14個亞洲國家、城市組成的國際性組織，包含台灣、日本、韓國、新加坡、汶萊、柬埔寨、泰國等，2014年成功吸引1,500位來自46個國家的保險高階主管前來台北參加5天會議，到目前這個紀錄都沒有被打破，為台灣保險業在國際上爭光。」

李松季指出，也要用這個機會感謝金管會主委黃天牧、施瓊華局長，在因緣際會下，讓他代理金融總會理事長長達14個月，從中他也參與了一些金融方案的規劃與執行，這是一個相當難得的人生經驗。

李松季也特別感謝行政院長陳建仁，在今年3月9日做了一個非常明智的決定，即3月20日起輕症或無症狀免通報、免隔離，終結保險業者一年多的苦難，產險業是台灣社會安全網非常重要的一環，關係到國家經濟發展，還有人民的安全，沒有產物保險的話，沒有一架飛機可以飛離開台灣，科學園區也無法運作，發電廠也無法取得銀行貸款，這是一個非常重要的產業，對社會具有很大的貢獻，希望社會大眾可以給予產險業尊重與疼惜。

今年7月31日，李松季董事長也以其在金融總會代理理事長14個月任內及各項公共服務的卓越表現，獲得黃天牧主委頒贈「一等金融專業獎章」，此為保險業者獲得該至高榮譽的第一人。黃天牧特別稱許李松季在金融總會等各項公共服務職務時，「您任勞任怨，不卑不亢，是領導最佳典範」，獲頒此獎，實至名歸。

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