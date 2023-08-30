沃旭攜手台銀、中國信託等15家國內外銀行 簽署250億永續連結循環融資

沃旭能源今（30）日宣布與包括台銀、中國信託、法國巴黎銀行台北分行等15家國內外銀行簽署「新台幣250億元永續連結循環企業融資案」，所挹注之資金將投入沃旭在台灣的離岸風場，持續推動在地綠能發展。

沃旭表示，這項融資案係由沃旭母公司擔保，沃旭承諾將企業營運的永續減碳措施納入該案關鍵績效指標，確保建置、運維離岸風場的同時兼顧環境友善。

沃旭今日舉行「新台幣250億元永續連結循環企業融資案」聯合授信簽約典禮，沃旭能源台灣董事長汪欣潔在致詞時表示，「這產業現況需要來一點好消息」，並感謝15家銀行，透過沃旭母公司的擔保，讓銀行可以參與，不僅可以活絡資金、參與離岸風電的建置，在市場上創下很好的里程碑。

外界相當關心沃旭第一階段離岸風場900MW的進度，汪欣潔指出，目前儘速安裝最後階段，已完成97座風機安裝、也創下台灣離岸風場的歷史紀錄，也是台灣海峽的遠岸風場上第一個風場業者，估算已經創造7,000個就業機會。

汪欣潔強調，沃旭能源是台灣最可靠的綠電投資夥伴，希望在建置綠能過程可以創造長期價值，目前台灣獲配三案場，累積裝置容量1.82GW，可以提供200萬戶家庭乾淨電力，相當於台中電廠三部機組的容量，將可如期如質的完工。

沃旭能源集團財務與資本管理資深副總裁Kasper Kiim Jensen表示，這項永續連結循環融資案的意義不僅只是表面上的金額，更重要的是彰顯沃旭能源對永續發展的決心，並獲得外商銀行與本地金融夥伴的支持，包括所有公股行庫在內共有15間銀行參與。沃旭透過企業融資持續推動台灣離岸風電發展，同時承諾採取永續方式建置綠能。

這次參與的銀行總計有15家，其中公股銀行有台灣銀行、彰化商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、土地銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、中國輸出入銀行。民營銀行和外商銀行分別是中國信託商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、星展銀行(台灣) 、玉山商業銀行、摩根大通銀行、台新國際商業銀行。