保匯大作戰 央行瞄準外商銀遠匯業務發動大規模金檢

新台幣匯率直直落，中央銀行進行「保匯」大作戰，除了上周准許大型壽險公司匯回大筆海外收入換匯新台幣之外，最新動作是瞄準多家外商銀行的遠匯業務，進行大規模的專案金檢。

根據外電路透社今日報導，四位消息人士透露，台灣央行近期針對多家外商銀行進行大規模專案金融檢查，檢查項目鎖定銀行與廠商承做的遠期外匯（DF）業務等，尤其這次的金檢規模很大、檢查家數更多，可說是新冠疫情過後台灣央行所啟動最大規模的專案金融檢查。

據路透社引述匯銀人士的消息，其實央行一直有在查DF，但這次金檢規模最大，金檢重點除針對銀行與廠商承做遠期外匯業務等外，另因應海外觀光客來台人數增加，央行也針對部分外幣收兌處相關業務等進行檢查，而且相較於2020、2021年疫情期間央行大都是以報表查核方式進行金融檢查，隨著疫情趨緩封解，央行恢復實地金檢，此外，央行近期也針對包括先前被查獲涉及糧商炒匯的多家外商銀行等進行專案金檢，以了解其相關後續改善措施等。