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悠遊付與國泰投信合作 輕鬆開戶、買基金

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付與國泰投信合作，民眾於悠遊付APP首頁點選後，可直接申請國泰投信開戶、購買國泰投信多檔指定熱門基金，以悠遊付進行扣款等，讓你隨時進行小額投資。悠遊卡公司提供
悠遊付與國泰投信合作，民眾於悠遊付APP首頁點選後，可直接申請國泰投信開戶、購買國泰投信多檔指定熱門基金，以悠遊付進行扣款等，讓你隨時進行小額投資。悠遊卡公司提供

悠遊付推出至今會員數已衝破250萬，由於國人投資理財需求日增，悠遊付首度跨入基金申購業務，與國泰投信攜手合作，推出使用悠遊付進行基金理財的新功能，包括以悠遊付輕鬆開戶、申購國泰投信基金、扣款等，讓你隨時進行小額投資。

悠遊卡公司表示，悠遊付規劃「基金理財專區」全新上線，民眾於悠遊付APP首頁點選後，可直接申請國泰投信開戶，還可直接購買國泰投信的多檔指定熱門基金，點選悠遊付進行扣款等。

過去必須申請國泰世華銀行帳戶才能申請e家人開戶，現在悠遊付會員只要有綁定任一扣款銀行，即可直接開戶，之後申購每筆基金都可以使用悠遊付綁定銀行扣款，非常方便。

目前法規開放成年國民以電子支付申購「以新台幣收付」的基金有14檔，包括以準備退休金為目標的國泰泰享退系列、國泰美國ESG基金、以及國泰台灣高股息基金A等等，投資人選擇相當多。

悠遊付以提供會員多元服務為目標，過去陸續與富邦產險及保誠人壽合作悠遊付繳產險、壽險保費，今年悠遊付首度跨入基金申購，與國泰投信合作。國泰投信身為第一大資產管理公司，整體ETF與共同基金的受益人數超過194萬人，強強聯手希望帶給大家更好的服務。

為歡慶新服務上線，8月28日至12月31日期間針對國泰投信及悠遊付會員合作「悠質基金在手 生活泰度就有」宣傳，其中「理財悠遊付 嗶卡財夠力」雙重好康活動，參加活動即可領取現金回饋券，體驗悠遊付買基金趁現在。

悠遊付 國泰世華

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