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2024年獲利可望回雙位數成長 台股科技基金續航力佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
預估上市櫃廠商獲利YOY逐季好轉。(資料來源 : 元大投顧；台新投信整理)
預估上市櫃廠商獲利YOY逐季好轉。(資料來源 : 元大投顧；台新投信整理)

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在AI狂潮帶動下，下半年加權指數持續走高，但台股因在5~7月已明顯上漲，近期陷入震盪整理的格局，不過，就中長線來看，第3季進入美歐電子產品備貨期，iPhone 訂單季增可望高達50~70%，帶動整體電子業營收季增20%，傳產業預估9月庫存亦可調整完畢，法人預估整體上市櫃公司第3季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長，建議利用台股短線大幅修正時分批布局，或定期定額長線持有。就類股來看，AI為目前科技業唯一亮點，AI為主流股態勢不變，可優先布局台股科技型基金。

沈建宏指出，台股後市需關注的變數包括：一、廠商對庫存調整以及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻；二、Fed下半年升息循環是否結束？若能較市場預期寬鬆，有利激勵股市上攻；三、外資7月在台指期轉為淨空單後，後續是否轉賣超並放空台股。四、台幣自6月中旬以來已貶值3%，若市場預期聯準會9月將持續升息，新台幣趨貶格局不變，外資恐將持續賣超台股；反之，一旦台幣止貶，外資可能反手轉為買超。

沈建宏表示，就盤面分析，指數與個股或許激烈調整，但在下半年基本面優於上半年，2024年又優於2023年的景氣前提下，對台股後市無須悲觀，預期個股表現將優於大盤表現。在類股操作上，看好七族群：一、AI相關成長受惠股；二、Apple 新產品供應鏈等族群；三、谷底回升的記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技族群；六、光通訊產業等；七、在6~7月因盤面資金集中AI族群而被錯殺，且基本面與配息仍佳的族群，例如零售與觀光等。

台股 AI 新台幣

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