淨匯兌利益 增至295億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台幣貶不停，壽險業淨匯兌利益大增。金管會昨（29）日公布壽險業7月匯兌成本，受惠7月台幣續貶0.8%，壽險業海外投資出現1,350億元的龐大兌換利益，抵銷了因68%海外資產做避險，產生的288億元避險費用，使7月淨匯兌利益達295億元、逼近300億元，是十個月新高。

也因台幣貶不停，壽險業連續兩個月淨匯兌利益都有千億元以上，使累計前七月壽險業淨匯兌損失縮減到980億元。

法人說，8月台幣續貶、往32元關卡靠攏，壽險業受惠最大，海外投資將會有龐大兌換利益，可稍微抵銷高漲的避險費用。

據數據顯示，7月壽險業避險工具的CS（換匯）達4.4%較6月增加0.15個百分點，8月也仍在高檔。

據金管會統計，7月壽險業者海外投資，完全不避險情況下，有1,350億元龐大兌換利益，抵銷了因68%資產做避險、產生的288億元高避險費用。

加上各業者受惠外匯準備金新制、提存多達上限，兌換利益也僅額外提存了44億元的外匯準備金，龐大兌換利益、加上提存減少，這兩項利多使7月出現淨匯兌利益295億元，是十個月來新高，上一次高點是去年9月的497億元。

若進一步看避險費用，是從去年12月來，連續八個月都超過200億元，7月避險費用是288億元，累計今年上半年避險費用已達1,976億元，是史上同期新高，顯示避險費用依舊居高不下。

壽險業 台幣

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