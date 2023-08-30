壽險最強7月 大賺711億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委黃天牧期待金融業者在目前金融情況下，獲利表現應該會比去年好。（本報系資料庫）
金管會主委黃天牧期待金融業者在目前金融情況下，獲利表現應該會比去年好。（本報系資料庫）

金融業今年獲利可期。金管會主委黃天牧昨（29）日說，雖後市仍有美國升息、國際政經情勢等兩大變數，但期待金融業者在目前金融情況下，獲利表現應該會比去年好。

據金管會昨公布，7月壽險業大賺711億元，創史上同期新高，連兩個月走揚，累計前七月大賺1,231億元，率先拉出長紅棒，主因受惠台美股市走揚、股息入帳及台幣貶值三利多助攻。

數據顯示，壽險業7月國內外投資淨利益6,685億元，月增30%，又以國外投資淨收益月增37%增幅最大，顯示這波壽險業獲利大跳增、主要是國外投資收益貢獻最多。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

法人說，8月台幣續貶及外匯準備金新制，均有助帶動壽險業避險成本下降，加上上半年避險前經常性收益率走揚，也有助壽險業獲利水準；後續需注意今年底壽險金控的金融資產未實現損益狀況，仍會影響可分配盈餘水準。

就目前壽險金控雙雄來看，法人預估，第2季國泰、富邦的金融資產未實現虧損，均較首季大幅減少百億元，有助明年股利發放。

金管會昨公布今年前七月保險業獲利、淨值和匯兌成本。

7月單月壽險業稅前盈餘711億元，連續兩個月走揚，創史上同期新高；累計前七月大賺1,231億元、衝破千億元，遠離虧損泥沼，迎向曙光。

產險業也有好消息。7月單月產險業稅前盈餘28億元，累計前七月64億元，也擺脫防疫險陰霾，合計產壽險業前七月共賺1,295億元，年衰退再縮減到三成。

金管會官員說，7月保險業獲利大增，壽險業是因財務投資收益增加、產險業則是有承保利益。

數據顯示，7月壽險業國內外財務投資收益6,685億元、月增30%，產險業7月承保利益320億元、月增也有24%水準。

也因全球股市齊揚、台幣貶值，讓壽險業7月底淨值2兆1,674億元，連續兩個月站穩2兆元關卡，較上月大增1,176億元。

壽險業 金管會

延伸閱讀

壽險業7月先報喜！黃天牧看金融業獲利今年比去年好

金融業獲利展望 黃天牧期許今年優於去年

立委質疑富邦買陸花旗房貸沒申報 金管會：曝險計算風管無不當

大股東不當干政修法大轉折！只保留「罰鍰懲處」 黃天牧曝心境

相關新聞

虛擬資產監理 迎向新紀元

在歷經FTX事件後，行政院於今年3月30日正式指定金管會為虛擬資產的監理機構，預計9月底將正式對外公布「虛擬資產平台及交...

壽險最強7月 大賺711億

金融業今年獲利可期。金管會主委黃天牧昨（29）日說，雖後市仍有美國升息、國際政經情勢等兩大變數，但期待金融業者在目前金融...

立委籲成立金融科技局

長期關注虛擬資產業發展的立委郭國文受訪表示，過去質詢時曾提出虛擬資產納管的五大面向，包括確保實體聯繫管道、嚴格把關KYC...

集保eNotice 服務人數逾20萬

集保結算所「股務事務電子通知平台」（eNotice平台）自2023年6月30日正式上線，獲得投資人廣大迴響，上線不到二個...

台幣貶不停 壽險業7月淨匯兌利益跳增

台幣貶不停，壽險業淨匯兌利益大增。金管會公布壽險業7月匯兌成本，受惠7月台幣續貶0.8%，壽險業海外投資出現1350億元...

壽險業7月先報喜！黃天牧看金融業獲利今年比去年好

金融業今年獲利可期。金管會主委黃天牧說，雖後市仍有美國升息、國際政經情勢等兩大變數，但期待金融業者在目前金融情況下，獲利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦