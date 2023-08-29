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壽險業7月先報喜！黃天牧看金融業獲利今年比去年好

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
金管會主委黃天牧。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

金融業今年獲利可期。金管會主委黃天牧說，雖後市仍有美國升息、國際政經情勢等兩大變數，但期待金融業者在目前金融情況下，獲利表現應該會比去年好。

金管會公布，7月壽險業大賺775億元是17個月新高，連兩個月走揚，累計前七月大賺1295億元，率先拉出長紅棒，主因受惠台美股市走揚、股息入帳及台幣貶值3大利多助攻所致。

據數據顯示，壽險業7月國內外投資淨利益6685億元，月增30%，又以國外投資淨收益月增37%增幅最大，顯示這波壽險業獲利大跳增、主要來是國外投資收益貢獻最多。

法人說，8月台幣續貶、及外匯準備金新制均有助帶動壽險業避險成本下降，加上上半年避險前經常性收益率走揚，均有助壽險業獲利水準；後續需注意今年底、壽險金控的金融資產未實現損益狀況，仍會影響可分配盈餘水準。

就目前兩大壽險金控雙雄來看，法人預估，第2季國泰金（2882）、富邦金（2881）的金融資產未實現虧損，均較首季大幅減少百億元，有助明年股利。

金管會公布今年前七月保險業獲利、淨值和匯兌成本。

7月單月壽險業稅前盈餘775億元，連續兩個月走揚，改寫17個月來最佳紀錄，上一次單月獲利高峰是去年2月的924億元；累計前七月大賺1295億元終於衝破千億元，遠離虧損泥沼，迎向曙光。

產險業也有好消息。7月單月產險業稅前盈餘28億元，累計前七月64億元，也擺脫防疫險的陰霾，合計產壽險業前七月共賺1295億元，年衰退再縮減到3成。

金管會官員說，7月保險業獲利大增，壽險業是因財務投資收益增加、產險業則是有承保利益。據數據顯示，7月壽險業國內外財務投資收益6685億元、月增30%，產險業7月承保利益320億元、月增也有24%水準。

也因全球股市齊揚、台幣貶值，讓壽險業7月底淨值2兆1674億元，連續兩個月站穩2兆元關卡，較上月大增1176億元。也因壽險業淨值站穩兩兆元大關，半年報將僅剩兩家業者淨值低於3%，大幅減輕壽險業者增資壓力。

金管會 黃天牧 金融業

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