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台幣連三貶收31.884元 匯銀：短期看不到32元原因出爐

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照

人民幣走弱，連帶新台幣今（29）欲振乏力，早盤原本受惠出口商出手拋匯，一度最高升值至31.852元，惟外資持續匯出，全日淨匯出3億美元，新台幣盤中由升轉貶，終場以貶值1分收31.884元，連三個交易日走貶且創近一周新低。

今日台北與元太外匯總成交量縮至10.19億美元。匯銀主管認為，市場觀望氣氛濃厚，短期新台幣看不到32元字頭。

匯銀主管指出，接近月底，出口商開始拋匯，支持新台幣早盤走升，但受到國際美元走強以及人民幣盤中轉弱影響，新台幣走弱；此外，外資偏向匯出，今日估淨匯出3億美元，新台幣由升轉貶，終場以貶值1分收31.884元。

匯銀主管指出，市場持續買美元，外資在台股雖然轉為買超，但前兩日並未大幅度匯出，今日持續匯出，導致新台幣尾盤轉弱，一度貶至31.896元。

匯銀主管指出，近期新台幣等亞洲貨幣與人民幣連動性高，短線必須關注人民幣表現，是否能守穩7.3元信心關卡，假設進一步走貶，新台幣很難不受到影響。

惟短線月底出口商仍有拋匯需求，加上外資呈現觀望狀態，等待本周重要數據公布，預料短線新台幣暫時還看不到32元字頭。

新台幣

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