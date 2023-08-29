台幣連三貶收31.884元 匯銀：短期看不到32元原因出爐

實支實付險在醫療進步與二代健保等因素下，逐漸成為醫療險標配，而在被譽為「高CP值神單」的台灣人壽新住院醫療保險附約，宣布停售改版之後，中國人壽金康泰也宣布在8月15日停售，民眾買實支實付險該注意哪些眉角？

2023-08-29 17:53