蘇拉侵台 國泰、富邦、南山、合庫等壽險啟動保戶服務關懷機制

中央氣象局在今（29）日17時30分發布蘇拉颱風陸上颱風警報，預計明日中午暴風圈將觸及台灣陸地，影響台灣最劇烈時間為明後兩日，為因應颱風可能帶來的衝擊，包括國泰、富邦、南山、合庫等壽險公司均宣布啟動保戶服務關懷機制，與保戶一同度過風災。

國泰人壽宣布，迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，與保戶一同渡過風災難關。

國泰人壽指出，針對應繳月為今年8月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年10月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。

富邦人壽今日宣布第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、緊急醫療代付服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等六大緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至今年10月31日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年7月～11月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。

為因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」5.「住院關懷預付保險金」等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線，將有專人儘速提供協助。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，請撥打0800-005-678理賠服務專線，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。

因應颱風季來臨，合庫人壽提醒保戶別忘了自身權益，並為保戶提供以下服務措施，包括：

第一，開放醫療副本收據申請理賠：合庫人壽將主動透過各種管道檢索可能名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可致電諮詢，本公司針對實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠，以方便受災保戶。

第二，風災保戶保費緩繳3個月：保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。

第三，風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月：保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。

第四，風災保戶補發保單免收工本費：保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。