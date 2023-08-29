獨／星展之亂的真實原因曝光 系統錯亂使信用卡理財匯款業務全都錯

上周六（26日）全國金融業聯合總工會和星展銀行工會出面檢舉，星展銀行員工為了兩家銀行合併而超時工作到深夜，引起外界矚目。儘管星展銀行聲稱是因為「頻寬不足」，但據內部知情人士透露，原因並不單純，星展與花旗銀行在系統介接上問題層出不窮，連客戶的身分證字號和姓名都對不起來，使員工為此疲於奔命加班。

據指出，勞動部已發函星展銀行，要求處理員工超時加班的問題，另外台北、新北、新竹等五個縣市的勞動局也展開稽查，顯見相關亂象已獲主管機關重視，尤其勞基法規定員工一天不能工作12小時，但星展工會檢舉的是，每家分行員工這二周每天工作量都是13至15小時跳；此外，金管會也正對星展與花旗在整合過程中，資訊在不同系統之間的串接問題，進行了解。

內部人士指出，倘若只是頻寬不夠的話，客戶頂多是進不去網銀，致無法登錄，但星展銀行內部傳出的各種「疑難雜症」，早已經超過頻寬不足的範圍。

內部人士進而指出，上述的客戶個資在輸入系統過程中大亂的結果，除了導致身分證和姓名「張冠李戴」之外，包括像是國外電話不對、定存戶資料跑掉、授權資料沒有、甚至還有正常名字直接變韓文，竟然還有人拿到「別人」的信用卡，還直接導致多位客戶財管風險分級錯誤、信用卡授權額度不見、被盜刷的、出國變更密碼後領不了錢，種種令人無法想像的亂象。

不具名的星展銀行員工也痛批，明明所有客戶的資料在系統介接的過程當中，出了這麼多的問題，星展銀行卻執意在8月14日上路，所以亂象已持續二周仍未見改善。

社群平台更是有各種傳言甚囂塵上，其他還包括原花旗信用卡客戶先前繳的卡費竟然全部「蒸發」，竟出現銀行有扣款，但帳單沒有沖帳甚至還加收循環信用利息；另外，還有客戶的信用卡被趁亂盜刷好幾筆，卻未收到任何通知，但打客服電話也打不通，無法即時解決。

星展員工指出，正因為很多客人電話打不進來，只好直接上門分行，氣急敗壞地投訴諸如信用卡授權額度被改變，理財商品買不了。其中，買不了理財商品，很可能是因為風險等級在系統介接時發生錯誤，導致客戶原本可買高風險商品的，結果因為風險評級降低而買不了，但反而原本不能買高風險商品的客戶卻可以買，讓客戶風險反而升高。

據了解，星展銀行合併花旗銀行的系統介接，此次最大的問題，是出在DR1、2、3、4 倒客戶資料的過程。金融圈人士表示，星展銀行的規模小於花旗銀行，因為「小吃大」，結果在系統介接上出問題，不僅嚴重拖垮分行的人力，也嚴重影響到金融穩定性，還有上述在信用卡、理財等各種金融業務上和銀行往來的安定性及風險。

業界人士也表示，資料錯置影響客戶的層面廣泛，其中法規層面就是銷售風險、帳戶會有警示帳戶與否的風險、推介與否、客戶也會有高低風險改變的風險，另外也違反公平待客原則，例如，資訊錯誤將使國外匯款根本進不來。

據了解，關於匯款問題，現在星展的作法是採取「直接入帳」來應急，但這帳戶有可能根本不是本人，也就是又發生匯錯帳問題，恐將損及客戶權益。