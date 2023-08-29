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南山人壽分眾癌症商品與服務 獲2023史蒂夫金銀獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
南山人壽以分群分眾的癌症保險商品結合健康守護服務獲得史蒂夫獎金獎、銀獎。圖/南山人壽提供
南山人壽以分群分眾的癌症保險商品結合健康守護服務獲得史蒂夫獎金獎、銀獎。圖/南山人壽提供

全球首屈一指的商業大獎「史蒂夫獎 (The Stevie Awards) 」近日揭曉「2023國際商務獎」評選結果，南山人壽以分群分眾的癌症保險商品結合健康守護服務獲得「產品客戶服務」金獎，並以「南山健康守護圈」創新的大健康生態圈服務模式獲「年度大型保險公司 」銀獎。

史蒂夫獎創始於2002年，每年針對全球在企業行銷、品牌管理、公共關係等領域傑出表現者進行表揚，有商業界奧斯卡獎之稱 。

2023年的史蒂夫獎，共有來自全球61個國家、超過3,700件作品參賽，由逾200名全球頂尖學者、企業家及領導人進行評分。

南山人壽透過精準的數據資料分析辨識客戶屬性及保險缺口，商品設計從All in one走向分群、分眾，依據各年齡族群需求打造專屬系列商品，以創新的癌症保險與健康守護圈獲兩獎項 。

南山人壽依據不同性別設計專屬防癌保單，於2021年推出業界第一張女性專屬的癌症外溢保單，再於2022年推出男性專屬的癌症外溢保單，分別針對女性及男性好發的癌症加強給付。

商品設計植入外溢機制，接受指定癌症篩檢或接種指定疫苗，可獲得年保費2%的「防疫保健回饋金」；若健檢數值每年達標，最高還可獲得年保費10%的「健康促進回饋金」，藉此鼓勵保戶定期健檢、及早預防疾病發生。

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