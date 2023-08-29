南山人壽分眾癌症商品與服務 獲2023史蒂夫金銀獎

全球首屈一指的商業大獎「史蒂夫獎 (The Stevie Awards) 」近日揭曉「2023國際商務獎」評選結果，南山人壽以分群分眾的癌症保險商品結合健康守護服務獲得「產品客戶服務」金獎，並以「南山健康守護圈」創新的大健康生態圈服務模式獲「年度大型保險公司 」銀獎。

史蒂夫獎創始於2002年，每年針對全球在企業行銷、品牌管理、公共關係等領域傑出表現者進行表揚，有商業界奧斯卡獎之稱 。

2023年的史蒂夫獎，共有來自全球61個國家、超過3,700件作品參賽，由逾200名全球頂尖學者、企業家及領導人進行評分。

南山人壽透過精準的數據資料分析辨識客戶屬性及保險缺口，商品設計從All in one走向分群、分眾，依據各年齡族群需求打造專屬系列商品，以創新的癌症保險與健康守護圈獲兩獎項 。

南山人壽依據不同性別設計專屬防癌保單，於2021年推出業界第一張女性專屬的癌症外溢保單，再於2022年推出男性專屬的癌症外溢保單，分別針對女性及男性好發的癌症加強給付。

商品設計植入外溢機制，接受指定癌症篩檢或接種指定疫苗，可獲得年保費2%的「防疫保健回饋金」；若健檢數值每年達標，最高還可獲得年保費10%的「健康促進回饋金」，藉此鼓勵保戶定期健檢、及早預防疾病發生。