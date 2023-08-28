搶人才！資誠9月舉辦兩場校園徵才
資誠聯合會計師事務所將於9月16日、23日分別在台北、台中各舉辦一場校園徵才說明會。
資誠表示，今年突破以往，將以職涯嘉年華形式全新呈現，設有不同主題展點，由各領域表現優異學長姐提供職涯江湖一點訣，同學們可依興趣自由駐足在不同的主題展點前，與學長姐們互動，把想聽的、想問的一次滿足無限暢聊。現場將有來自不同背景的會計師，為同學提供職涯決策診斷的 Fast Pass 快速通關券，協助規劃職涯路徑。
資誠聯合會計師事務所副人資長林永智表示，因應世界人才趨勢及瞬息萬變的商業環境，資誠提供完整的在職訓練，更拓寬學習管道，致力協助同仁延伸既有專業，培養會計系新鮮人應具備的基礎實務技能，也提升數位工作能力及提供數位工具。
而非會計系的同學們有機會嘗試不同的職涯跑道，如風險控制、管理顧問、稅務諮詢、ESG永續發展、碳資源管理等不同全餐，讓同學們在知識與實務上吃飽喝足。
資誠擁有豐富的專業課程資源，加上學長姐們熱心帶領，相信每位新進同仁都能夠快速投入工作、創造自己更有價值的職涯起點。
同時，資誠提供便利的內部轉調平台、外派平台以及審計全方位人才培育計劃等，讓所有同仁能夠公開透明的尋找職涯第二象限。資誠在全台共有六個據點，提供各項審計、管理顧問、風險控制、資訊安全、企業社會責任、金融服務等職缺，歡迎各位同學共襄盛舉。
校園徵才說明會現場備有多項好禮，只要及早投遞履歷並參加現場活動，就有機會獲得東京來回機票，直接為暑假畢業旅行做準備。歡迎同學們與三五好友一同走進這場豐富熱鬧的職涯嘉年華會，一起探索職涯發展的無限可能。
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