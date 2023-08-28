全盈支付嵌入元大銀行 首波推出100%回饋優惠

根據BCG全球金融科技報告指出，在零售電子商務強勁擴張下，嵌入式金融與電子支付市場後勢可期，全盈支付今（28）日宣布跨入金融場景，進駐Android版本元大銀行App，同步規劃iOS版本，成為全台第一個嵌入銀行App的電支業者，並訂製「元大銀行獨家綁定」模組，提供單筆消費滿100元享100元全盈儲值金回饋的專屬優惠。

全盈支付表示，此次賦能元大銀行App支付功能，並為其量身訂製「元大銀行帳戶獨家綁定」的專屬模組，元大銀行用戶只要打開元大銀行App，就能在全盈支付逾10萬支付點跨通路消費、累兌「全家」會員點數Fa點，讓元大銀行App便利性與體驗再進化，並提升App開啟率及交易頻率。

全盈支付總經理劉美玲表示，在嵌入式金融浪潮下，支付即服務（PaaS）已成趨勢，金融服務生活化更是企業會員經營、顧客旅程延伸重要關鍵。全盈支付致力以「場景金融應用」為核心，協助場景夥伴提供用戶差異化服務。全盈支付與元大銀行自2022年開業之初即展開合作，會員可綁定元大銀行信用卡或元大銀行帳戶扣款，並包含電子支付帳戶儲值與提領等多項功能。此次運用獨家嵌入式技術，並賦能元大銀行App支付功能，不僅可免去其自行開發支付功能的費用與時間成本，更能透過客製化模組強化其生態圈優勢，並可獲得全盈+PAY跨場景、跨通路「無所不在」的支付便利性，將能夠有效協助顧客體驗優化、提升用戶忠誠度。

元大銀行表示，元大銀行數位金融服務以用戶需求為核心，持續精進支付功能、深耕場景應用，更重視與電子支付業者建立長期夥伴關係，藉此完整化場域生態發展與數位體驗創新，為用戶創建更便利、安心的數位支付環境。看好電支市場前景可期，元大銀行App服務升級勢在必行，特別與零售剛性場景出發的全盈+PAY展開合作，透過「嵌入式帳戶支付」技術，輔以雙方場域及行銷資源整合，提供用戶全新的嵌入式金融服務體驗。

全盈支付表示，用戶於元大銀行App中登入全盈支付會員並綁定元大銀行帳戶後，即可擁有「逾10萬支付點消費」、「筆筆消費累兌『全家』Fa點」與「交易紀錄查詢」3大功能，而9月1日至11月30日間，全盈支付會員首次綁定元大銀行帳戶，單筆消費滿100元享100元全盈儲值金回饋，最高回饋100%，每會員限領1次，限量1,000名。