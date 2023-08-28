市場步入資訊空窗期 台股處於震盪大區間整理格局

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢主要就是圍繞在第二季財報及第三季產業展望訊息、短線上漲多所面臨的獲利回吐壓力、評價面的修正與籌碼面的整理，以及時不時又出現的鷹派言論等多空訊息。

安聯投信台股團隊表示，從整體大方向來看，市場主要焦點仍是聚焦在AI相關主題；儘管近期受到重要美股正面的財報數據等消息所激勵，但另一方面，也因為部分資金看好提前卡位，所以縱使財報表現符合市場預期，仍難避免面臨短線漲多回檔的壓力。

安聯投信台股團隊表示，由於近期市場開始步入資訊空窗期，在評價面、籌碼面與國際市場情勢上的短線干擾，都讓台股處於震盪、大區間整理的格局。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，根據團隊調研不論中美兩地大型 CSP 廠商近期都在積極採購 AI 伺服器，下半年供應鏈將進入密集出貨期，而對明年訂單展望更是持續上修，顯示 AI 需求並非空談，而是正在快速發生。

就機會面，安聯投信台股團隊表示，由於AI硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦， AI 解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升，因此市場樂觀看待台灣廠商獲利成長，雖短期股價漲幅已大，但不可諱言相關主題獲利有望自今年下半年陸續發酵。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在短期仍有上游產能瓶頸限制下，明年才是完整貢獻年度，預期在獲利開出後，相關主題後市仍可期；面對市場焦點集中在 AI 相關，因此辨明那些廠商能真正受惠 AI 投資將是後續配置的關鍵。

就策略上，安聯投信台股團隊表示，第二季財報季過後，留意真正有望受惠AI投資的標的，如果出現較大跌幅，其實都是相對較佳的佈局時點。至於總經面，雖有雜音，但在通膨持續放緩、升息步調放緩等方向不變下，今年基本面仍是帶動盤勢的主旋律。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，軍功和重電概念股，現階段同樣面臨評價面的問題，但只要有受惠政府政策扶持等相關主題，則仍可伺機留意。