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擺脫防疫險陰霾 五家上市產險、再保上半年全獲利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

走出防疫保單風暴，4家上市產險及1家再保公司陸續公告董事會通過第2季財報，以絕對金額來看，中央再保險（2851）上半年賺11.79億元居冠，若以每股稅後純益（EPS）比較，以新光產（2850）險3.71元最高。

新產上半年稅後純益為11.71億元，較去年同期稅後純益9.48億元、增加2.23億元，年增達23.6%，每股稅後純益達3.71元，居上市產險業之冠。

新產表示，上半年表現優於去年同期，主要為本業獲利與投資收益都穩健成長。在保險本業方面，上半年整體簽單保費收入較去年同期增加，而新產持續逐步調整公司業務結構，以使本業經營上朝著均衡獲利的方向發展。投資方面，今年股債市表現比去年好，相關評價利益上升，加上股利與利息收入，因此投資盈餘有所成長。

旺旺保（2816）董事會通過的上半年財報正式「轉虧為盈」，稅後純益7.65億元，每股稅後純益3.42元，在五大上市產險公司中，僅次於新產的3.71元。

台產（2832）董事會通過上半年營業收入為33.47億元，稅後純益為5.32億元，較去年同期稅後純益3.66億元，年增達45.2%，每股稅後純益為1.47元。

中再保上半年營業收入為109.7億元，稅後純益為11.79億元，每股稅後純益同樣為1.47元。第一保（2852）上半年營業收入為36.28億元，稅後純益是2.85億元，每股純益0.95元。4家上市產險及1家再保公司獲利皆比去年同期大幅增加，以EPS而言，同樣較去年同期呈現上漲或持平。

據金管會統計，產險業今年3月稅前虧損31億元，4、5月單月稅前獲利各達27億元，6月稅前獲利14億元，已連3個月出現獲利，上半年累計稅前盈餘來到36億元，6月底產險業淨值達新台幣1,163億元，創13個月新高。而金控旗下四家產險及台產揭露的7月份自結獲利，單月全數正報酬，預估產險7月整體將持續獲利，持續穩定成長回到疫情前的表現。

產險

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