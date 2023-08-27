星展併花旗 員工超時加班遭檢舉

星展合併花旗之後出現勞資糾紛，全國金融業公會聯合總會（全金聯）對於合併之後員工超時工作提出檢舉，星展工會新任理事長廖重一指出，合併已過兩周，分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、第一線主管與員工承受客戶極大壓力；星展銀行回應，會加快增聘員工的速度，也會和工會加強溝通。

星展銀行於日前正式併購花旗集團的消金業務後，成為台灣最大外商銀行，原花旗員工留任比重達八成，加上星展銀行員工，總數近五千人，為確保合併後員工及客戶的權益，星展銀行員工在全金聯協助之下，昨成立星展銀行企業工會（星展工會）。

廖重一表示，合併之後，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練、儘速補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，以避免業務人員銷售時因客戶資訊錯置而產生法規上的風險。

另外，星展銀行許多員工皆有超時加班至深夜的情況，星展工會呼籲公司應立即停止違法超時加班，期盼主管機關重視。全金聯則批評星展銀行輕忽了銀行合併的複雜度，急於整併而疏忽事前模擬演練的質量。

全金聯指出，根據近日接獲星展銀行違法的申訴資料，顯示該行在合併後第一周至少有十五家分行嚴重違反勞動基準法的工時相關規定，違法態樣包括超時工作十二小時以上、甚至直至隔天零時之後才關門，以及連續數天都是晚上十一時以後才關門。

星展銀行回應，主要是因為合併之後，不少客戶親自跑到分行，使得工作量大增，未來會加快增聘員工，也會和工會加強溝通，並依法給付員工加班費。

星展表示，在合併前即已提供原花旗銀員工聘書，原本預估其中大約有百分之五的員工不會來報到，未料後來實際有百分之十五未報到，即使星展已在合併前即新增聘用二百六十多人，還是無法支應激增的業務量。