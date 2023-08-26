星展併花旗員工加班到凌晨 全金聯提出檢舉

星展合併花旗之後出現勞資糾紛。全國金融業公會聯合總會（全金聯）對於合併之後員工超時工作提出檢舉，還有其他的合併後亂象，星展工會新任理事長廖重一指出，合併至今已過兩周，分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、員工反映問題得不到解決。使得第一線主管與員工承受客戶極大壓力。

星展銀行於日前正式併購花旗集團的消金業務後，成為台灣最大外商銀行 ，為確保合併後員工及客戶的權益，星展銀行員工在全金聯協助之下，今天成立星展銀行企業工會（星展工會）。

廖重一表示，星展集團深耕台灣的決定值得肯定，原花旗的員工留任比重達8成，加上星展銀行員工總數近5,000 人。顯示合併案中多數員工認同星展文化，願意與星展發展共好，可惜星展近期的表現令員工相當失望。星展工會訴求為：1、確保合併後員工權益不變。2、簽訂團體協約。3、監督公司遵守勞動法令、改善勞動條件。4、爭取加入懲戒委員會且享有投票權。5、確保星展落實安置計劃補充協議。

廖重一強調，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練、儘速補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，以避免業務人員銷售時因客戶資訊錯置而產生法規上的風險。

另外，星展銀行許多員工皆有超時加班至深夜的情況，星展工會呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，也期盼主管機關重視。

全金聯則批評星展銀行輕忽了銀行合併的複雜度，急於整併而疏忽事前模擬演練的質量。最辛苦的是一線基層員工，在併購後的第一周工作日，全台各地有多家分行員工的工作時間破表違法。

全金聯指出，根據近日接獲星展銀行違法的申訴資料，顯示該行在合併後第一周至少有15家分行嚴重違反勞動基準法的工時相關規定，違法態樣包括：超時工作12小時以上、甚至直至隔天零時之後才關門，以及連續數天都是晚上11時以後才關門。

全金聯進一步質疑星展銀行沒有依法給付加班費給員工，將協助員工向各縣市勞工行政主管機關具名檢舉星展銀行上述違法問題，要求主管機關進行勞動檢查；同時指控星展銀行顯有壓榨剝削勞工之嫌，將另向勞動部及金管會陳情，查明星展銀行有無違法問題。

根據全金聯出示申訴資料顯示，連續4天（8/14-8/17）加班超過晚上11時的星展銀行分行有6家：新竹分行、大安分行、南京東路分行、新站分行、松仁分行、台南分行。有3天加班超過晚上11時的分行：三重分行。有2天加班超過晚上11時的分行：敦南分行、天母分行。有1天加班超過晚上11時的分行：新莊分行、新店分行、內湖分行、南京松江分行、台中分行、台灣大道分行。

全金聯表示，其中1家分行已經向台北市政府勞動局具名檢舉，後續將再依違法的分行所屬縣市，包括台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市比照辦理。