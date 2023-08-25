金總舉辦嘉年華會 臺銀人壽協助推廣保險觀念

臺灣金融服務業聯合總會為推動普及金融知識，於8月19日在宜蘭運動公園舉辦「2023年金融服務愛心公益嘉年華（宜蘭場）」活動。臺灣金控成員公司臺灣銀行、臺銀人壽、臺銀證券、臺銀保經設立三個攤位共襄盛舉，臺灣金控集團大家長沈榮津董事長親自出席參與活動，並於金控集團攤位勉勵同仁、與同仁合影，增添活動色彩，別具意義。

臺銀人壽一直以來致力於提升民眾對保險知識的正確觀念。為宣導保險知識，臺銀人壽透過二階段闖關遊戲的設計，讓參加民眾透過遊戲瞭解保險的意義與內涵，尤其是親子共同參與遊戲更具寓教於樂的效果。此外，為傳達「公平在心、待客如親」的經營理念，臺銀人壽攤位設計亦別出心裁融入公平待客元素，並在遊戲互動過程，體現臺銀人壽對「公平在心、待客如親」的重視和落實。

「宜蘭縣肢體障礙者協會」是臺銀人壽長期關懷與支持的公益團體，該協會在活動現場亦設有公益攤位，為感謝臺銀人壽長期贊助該協會身障者投保微型保險，林錫欽理事長特於活動現場至臺銀人壽攤位致意，並贈感謝狀予本公司，本公司同仁並至協會義賣攤位相互鼓勵，以行動表達臺銀人壽對弱勢族群的關懷。

臺銀人壽是我國最早設立的壽險公司之一，除了專注保險事業發展，提供國人多元壽險保障服務外，亦響應政府政策，推動環境永續、社會責任與公司治理為核心的企業永續發展理念，為創造有溫度的和諧社會，拋磚引玉、盡一份力量。