快訊

上了AI車虧錢還捨不得下車？專家提供「兩招停損」保命技巧

5款限時免費LINE貼圖來了！尾熊仔、一事吳陳超萌 「必備厭世圖」需解1任務

台股16,588點收盤成關鍵 意味此輪反彈行情將結束？

金總舉辦嘉年華會 臺銀人壽協助推廣保險觀念

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

臺灣金融服務業聯合總會為推動普及金融知識，於8月19日在宜蘭運動公園舉辦「2023年金融服務愛心公益嘉年華（宜蘭場）」活動。臺灣金控成員公司臺灣銀行、臺銀人壽、臺銀證券、臺銀保經設立三個攤位共襄盛舉，臺灣金控集團大家長沈榮津董事長親自出席參與活動，並於金控集團攤位勉勵同仁、與同仁合影，增添活動色彩，別具意義。

臺銀人壽一直以來致力於提升民眾對保險知識的正確觀念。為宣導保險知識，臺銀人壽透過二階段闖關遊戲的設計，讓參加民眾透過遊戲瞭解保險的意義與內涵，尤其是親子共同參與遊戲更具寓教於樂的效果。此外，為傳達「公平在心、待客如親」的經營理念，臺銀人壽攤位設計亦別出心裁融入公平待客元素，並在遊戲互動過程，體現臺銀人壽對「公平在心、待客如親」的重視和落實。

「宜蘭縣肢體障礙者協會」是臺銀人壽長期關懷與支持的公益團體，該協會在活動現場亦設有公益攤位，為感謝臺銀人壽長期贊助該協會身障者投保微型保險，林錫欽理事長特於活動現場至臺銀人壽攤位致意，並贈感謝狀予本公司，本公司同仁並至協會義賣攤位相互鼓勵，以行動表達臺銀人壽對弱勢族群的關懷。

臺銀人壽是我國最早設立的壽險公司之一，除了專注保險事業發展，提供國人多元壽險保障服務外，亦響應政府政策，推動環境永續、社會責任與公司治理為核心的企業永續發展理念，為創造有溫度的和諧社會，拋磚引玉、盡一份力量。

臺銀 微型保險 壽險公司

延伸閱讀

上午7時34分宜蘭南澳規模3.7地震 最大震度4級

台灣百大必訪步道！宜蘭太平山國家森林遊樂區：見晴懷古步道、檜木原始林步道

宜蘭首屆《五漁罟浪祭》將在外澳登場 精彩活動玩嗨9天

宜蘭七旬阿嬤發現膝蓋結石 換上人工關節挑戰大雪山

相關新聞

股債平衡策略攻守兼備 富蘭克林投顧：搭配科技股還能參與 AI 行情

近期經濟數據顯示美國就業市場和零售銷售仍保持強勁，顯示經濟較預期更具韌性，美銀美林及摩根大通等機構均相繼撤回對美國經濟衰...

輝達效應暫消 留意三大科技股景氣轉佳

今(25)日台股開低，盤中走勢仍在橫盤之下震盪，永誠國際投顧陳建誠分析師表示，今天大盤下跌200多點，受輝達財報的影響以...

主管機關對中信金集團開罰 惠譽信評：對評等無立即影響

惠譽信評表示，台灣主管機關對中信金（2891）集團的罰款和處罰對中信金控（中信金，BBB+/穩定/bbb+）與中國信託商...

美股有基之彈 法人：拉回找買點 優先布局科技股

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股標普500指數自2022年10月12日的低點至今，漲幅已逾20%，進入技術性牛市，...

證交所舉辦證券業永續發展轉型座談會 圓滿成功

臺灣證券交易所年8月24日辦理2023年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會，證券業者董監事及高階經理人等約200人踴...

電支跨機構平台整合九大業者 購物e碼通

金管會昨（24）日宣布10月起「電支跨機構平台」新增「購物」功能將上線，街口、全支付等全台九家專營電支機構、及參加台灣P...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦