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低碳商機大 永豐投信：低碳存股成標配

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近期回檔修正，但息收型ETF人氣不減，近一個月受益人數逆勢成長近23萬人，顯見投資人長期看好、越跌越買的心態！永豐投信表示，行情震盪過程中，高息型ETF有息收保護優勢，相對易受資金青睞，不過，全球高度關注的歐盟碳稅試行將上路，預料碳排議題會在第四季明顯升溫，建議投資從低碳主題的高息ETF下手，收益、成長兩不誤。

總計近一個月，加權報酬指數走低2.21%，國內14檔息收型ETF平均則僅跌0.57%，表現相對有撐，吸引投資者逢低進場，近一個月整體息收型ETF受益人數增加22.7萬人、來到286萬人，月增率7.8%。

永豐低碳高息ETF（00930）經理人張怡琳認為，輝達最新財報利多，為投資人打入強心針，若接下來聯準會釋出的態度，未過於偏離市場預期，隨著市場焦點逐漸轉向對明年獲利期待，台股第四季行情應不看淡。

張怡琳指出，今年10月1日開始，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將要求企業逐季進行申報，並需在2024年1月底前完成首批資料申報，可預見大減碳時代正式來臨，市場對企業低碳力的關注度勢必升高，而台股之中具備低碳、ESG條件的個股，將居於相對有利位置，也是投資人近期逢回的布局首選。

目前國內唯一聚焦低碳商機的台股高息 ETF只有永豐低碳高息ETF（00930）。張怡琳說，00930同時涵蓋40支成分股，每支皆具備低碳、高息、ESG三大因子，同時00930搭配雙月配息、收益平準金機制，掛牌以來獲得不少投資人認同，受益人數穩健增長。

ETF 台股

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