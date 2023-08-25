主管機關對中信金集團開罰 惠譽信評：對評等無立即影響

惠譽信評表示，台灣主管機關對中信金（2891）集團的罰款和處罰對中信金控（中信金，BBB+/穩定/bbb+）與中國信託商業銀行（中信銀，A/穩定/a) 的評等並不會有立即的影響。惠譽預期，短期內主管機關的措施不會直接對集團的市場地位及財務表現造成嚴重影響。惠譽亦認為，實施改善措施產生的額外成本應不會大幅改變集團的信用體質。

台灣金融監督管理委員會（金管會）於2023年8月10日對中信金集團處以合計4,000萬新臺幣的罰款為台灣近幾年較高的罰款之一。金管會認為，中信金和中信銀未能完善公司治理和內部控制制度，特別是在與大股東溝通的作業機制上；此外，在人事管理制度方面也未能妥善建立及落實執行。罰款金額約占中信金 2022 年淨利的 0.1%。

其他監管措施包括：中信金董事長停職六個月、副董事長停職一年以及暫時調降其他人員的薪酬；此外，在金管會核准改善措施之前，禁止申請轉投資及申請設立國外分支機構六個月。中信金近期表示，集團並無在短期內將進行的業務擴張計劃；惠譽預期，集團將及時實施必要措施以改善未來溝通的控管機制。

隨著時間的推移，若在前述主管機關發現的問題之外，出現進一步重大有關公司治理問題的證據或改善措施未能充分妥善實施，則可能導致惠譽負面調整對中信銀與中信金的業務狀況的評估結果。此外，若惠譽預期有重大的發展將不利中信銀的市場地位和財務表現，則中信銀'a'的個別實力評等（為惠譽授評台灣銀行中之最高）可能被調降，因其下檔空間已相當有限。

中信銀的長期發行人違約評等由其個別實力評等驅動，主要反映其強健的國內市場地位、多元的商業模式與放款組成、穩定的資金狀況與流動性體質、以及考量資金彈性與常態性支援後穩健的資本水準。中信銀的政府支援評等亦為'a'，這意味著除非其政府支援評等亦遭調降，否則其個別實力評等的調降未必觸發其發行人違約評等的調降。

中信金的長期發行人違約評等與個別實力評等低於其主要子公司中信銀兩個評級，主要反映惠譽認為中信金的信用體質受到其較高的普通股權益雙重槓桿比率影響（2023年第1季底為129%），以及反映集團人壽子公司台灣人壽（財務實力評級：BBB+/穩定）弱於中信銀的自身信用狀況。對中信銀個別實力評等的負面評等行動將可能導致對中信金的發行人違約評等與個別實力評等產生同樣的影響。