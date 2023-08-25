開發金AI黑客松 體現創業家精神

積極落實數位躍升策略，中華開發金控日前舉辦兩場「生成式AI黑客松」，鼓勵員工發揮創業家精神。開發金指出，總計逾兩百位集團同仁組隊參賽，利用最新生成式AI工具與構想，提出創新的金融解決方案以解決痛點。

開發金控總經理龐德明表示，「生成式AI黑客松」活動體現開發金控企業價值「創業家精神」，參賽者不僅需發現問題，更要提出開創性解決方案，展現解決問題能力與執行力，將有助開發金控持續提升競爭力，推動企業轉型，成為亞洲領先的金融企業。

開發金控「生成式AI黑客松」除開放集團及子公司員工報名組隊，同時邀請微軟、工研院、Google、ChoozMo、精誠資訊及伊雲谷等產業夥伴，即時提供技術面諮詢，協助參賽者發展出更具可行性的AI應用。參賽團隊必須在時限內，運用生成式AI技術與工具，提出能優化流程或提升客戶體驗的構想，並由投票選出兼顧創意與效益的解決方案。開發金表示，已規畫將黑客松提案內容結合核心業務，並連結內外部產業夥伴資源，提升業務應用。

開發金控資訊長楊偉強說，開發金首度舉辦內部黑客松活動，即獲得熱烈迴響，集團各子公司凱基銀行、凱基證券、凱基投信、中國人壽、中華開發資本等皆有同仁報名參賽。因應AI趨勢，開發金現階段的AI應用以優化內部流程為主，未來也將持續善用新科技，提升營運效率，發展全方位AI布局。