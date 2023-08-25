最快10月 電支App跨機構互通

未來民眾消費購物不用忙著切換不同電子支付App了。金管會昨宣布，財金公司旗下「電子支付跨機構共用平台」的購物功能將在九月下旬試營運，最快十月正式推動，屆時民眾用任何一家電支App，也能掃描其他業者的QR Code付款。

金管會指出，目前已有街口、一卡通等九家電支業者和台灣Pay加入這個購物共通掃碼體系，對民眾及特約店而言，未來不用擺出多家電支業者的QR Code，直接用共通的TW QR Code即可；除解決民眾須辨識個別業者QR Code，或須申辦多家電支帳戶的不便外，未來各通路僅須與單一電子支付機構簽約及帳務核銷，無須再與多家電子支付機構系統介接。

官員說，共通平台的購物功能，必須符合三大要件才能上路，第一，商家要換共通QR Code；第二，掃碼槍要換；第三，電支電付業者的App要更新辨識軟體，要能受理消費者用手機時可以成功掃碼。