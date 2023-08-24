金管會公布資安險市場需求大躍進 2022年增逾1倍

資安保險的市場需求越來越高，根據保險局公布最新的資安保險保費收入統計概況顯示，資安保險在2022年的保費收入4.02億元，和2021年2.38億比較之下，成長快1倍，保單件數亦從569件成長至604件，2022年近一年來的保費收入增幅，可說從2018年以來，近5年來最大的一年。

至於今年上半年的資安保險保費收入2.05億元，則較去年同期1.50億元，成長36.67%。

目前市場上的資本保險產品，主要有三大類型，包括資料保護保險、資訊及網路錯誤或疏漏責任保險、資訊系統不法行為保險，其中以資料保護保費所提供的產險業者最多，包括台產、兆豐、富邦、和泰、泰安、明台、南山、第一、旺旺友聯、新光、華南、國泰世紀、新安東京海上、中信、美國國際、安達都有提供；資訊及網路錯誤或疏漏責任保險則有富邦、新光提供；資訊系統不法行為保險，則有台產、兆豐、明台、新光、新安東京海上、安達提供。

因應數位科技的快速發展，落實資安風險管理，已是企業永續經營的重要一環，對此金管會也提醒，企業除應強化資安風險管理，以精實資安作業韌性外，亦可適時評估投保資安保險，以完善資安風險管理。

保險局副局長林志憲指出，目前市售資安保險商品，除針對大型企業資安需求之客製化商品外，亦有三種供中小型企業投保的商品，包括(1)資訊系統不法行為保險，主要承保被保險人因第三人不法入侵電腦系統，所致資金或其他財產的損失；(2)資料保護責任保險，保障因個資外洩所生對第三人依法應負的賠償責任；及(3)資訊安全綜合保險，保障範圍較為全面，包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤行為等所致財產損失，以及對第三人依法應負的賠償責任等。

金管會也提醒，企業在建置軟、硬體的資訊安全防護機制外，可依所屬業務屬性、經營發展需要，選擇適當的資安保險商品投保，以移轉不確定的風險，確保企業穩健經營。