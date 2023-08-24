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元大人壽推廣數位服務及金融防詐騙要點 實現普惠金融

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大人壽參與台灣金融服務業聯合總會舉辦的「愛在宜蘭　普惠金融」活動，推廣全民金融素養知識。元大人壽／提供
元大人壽參與台灣金融服務業聯合總會舉辦的「愛在宜蘭　普惠金融」活動，推廣全民金融素養知識。元大人壽／提供

元大金控（2885）旗下元大人壽參與台灣金融服務業聯合總會（下稱金融總會）於8月19日(上周六)在宜蘭運動公園舉辦的「愛在宜蘭 普惠金融」活動，攜手元大證券、元大銀行及元大投信，由同仁主動報名擔任活動志工，協助推廣金融知識，藉由遊戲互動縮短國人金融素養差距，一方面建立同仁參與公益的平台，另一方面全面強化國人風險意識，認知提升保險保障的重要性。

此次元大人壽攤位主題為自主風險保障規劃及金融科技體驗，透過遠距投保服務的人臉辨識系統及官方網站的人生旅途專頁，讓民眾親身實作感受數位化服務的便利與先進技術，亦針對日趨猖獗的金融詐騙案提供防詐騙解方，並印製1,000份「元大九笈金融防詐騙手冊」，讓民眾隨時翻閱，期有效遏止民眾受騙遭受財物損失。

推展普惠金融及公平待客一直是元大人壽的重要行動方案，自2022年10月起舉辦「樂齡守護列車」活動，元大志工足跡遍及台北市、新北市、桃園市及台中市等日照、安養機構，除了陪伴高齡長者，更宣導金融防詐騙知識，獲得長輩們熱烈的迴響，今年更加入數位運用課程，教導長輩如何正確使用3C產品及網路，降低高齡民眾的數位落差，避免長輩因對數位媒介不熟悉而產生社會疏離感，甚至遭到有心份子利用網路媒介對長輩進行金融詐騙。

為響應政府對微型保險的推廣以建構社會安全網，元大人壽積極落實並連續兩年獲得金管會微型保險競賽之「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」兩項榮譽，照顧對象涵蓋偏鄉弱勢兒童、身心障礙民眾、原住民團體及中低收入戶，2023年更擴大對於身心障礙族群的關懷，與台南及嘉義之社福團體深化合作。截至今年8月，元大人壽微型保險捐贈保費已超過100萬元，承保人數逾4,000位，為社會撐起17億元保障金額的保護傘。

除了普惠金融政策，元大人壽亦致力於強化公平待客作為，於今年7月金管會公布的2023年公平待客原則評核結果，元大人壽不僅位列壽險公司的前50%，並獲得壽險業唯一的最佳進步獎。未來也將持續推動普惠金融、倡導公平待客原則，將金融友善服務延伸至社會的每一個角落。

為推廣高齡金融防詐騙，元大人壽除透過遊戲與民眾互動，更印製1,000份「元大九笈金融防詐騙手冊」，期有效遏制日趨猖獗的金融詐騙案件。元大人壽／提供
為推廣高齡金融防詐騙，元大人壽除透過遊戲與民眾互動，更印製1,000份「元大九笈金融防詐騙手冊」，期有效遏制日趨猖獗的金融詐騙案件。元大人壽／提供

元大人壽 微型保險 詐騙

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