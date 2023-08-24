三家純網銀上半年虧損65.83億 比去年同期虧損近1倍
金管會今日公布三家純網銀今年上半年虧損狀況，統計顯示，在市場競爭激烈，現有的其他國銀在行動銀行或網銀業務上都發動猛烈攻勢之下，三家純網銀上半年營運虧損愈來愈多，合計上半年虧損65.83億元，較去年同期虧損近1倍。
根據銀行局統計，將來銀行今年至六月底虧損28億、去年同期則是虧損17.29億元；連線銀行上半年虧損21.93億，去年虧7.8億；樂天今年虧損15.9億，去年虧10.71億。
純網銀去年已有連線銀行進行增資，為第一家增資的純網銀，本周三將來銀行的股東會再通過減增資方案，對此銀行局主秘侯立洋指出，當初三家純網銀大致都提出五年損益兩平，當時就有要大股東出具「持續增資承諾」。
他亦重申，純網銀增資之後，仍要符合先前銀行局對股東結構的要求，包括要有金控公司、銀行、保險、券商等金融業的專業股東，持股要達資本額40%以上，其中要有一家公司實收資本額達25%以上。
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