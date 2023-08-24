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金管會宣布TW QR Code開放購物掃碼 最快10月正式上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
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為加速普惠金融的推動及營造我國非現金支付及行動支付的良好發展環境，金管會宣布「電子支付跨機構共用平台」（電支跨機構平台）的購物功能上路，第三季將開始試營運。銀行局主秘侯立洋表示，將在9月下旬開始試營運，最快10月正式推動。

金管會官員指出，共通平台的購物功能有三大要件，做好之後才能成功上路，這三大要件包括：第一，商家要換共用QR Code，第二，掃碼槍要換才能讀懂，第三，電支電付業者的App，在辨識軟體上要更新，要能受理消費者用手機時可以成功掃碼。

金管會官員表示，9家電支業者，以及有參加台灣Pay的銀行，已表示願意加入該電支跨機構平台；對民眾及特約店而言，最大的好處，就是未來不用擺很多的QR Code，直接用TW QR Code

本次電支跨機構平台新增「購物」功能，除可幫助民眾於電支跨機構平台各通路利用單一電子支付帳戶付款，解決民眾須辨識個別業者QR Code或須申辦多家電子支付帳戶之不便外，各通路僅須與單一電子支付機構進行簽約及帳務核銷，而無須與多家電子支付機構系統介接致增加成本，不但有助消費者支付體驗之便利快捷，也有利商家支付應用場景之多元廣泛。

為促使支付產業之健全發展，確保支付場域之安全便捷，金管會將持續督促財金公司與電子支付機構就該平台各項功能進行系統介接、測試及教育訓練等工作，透過財金公司清結算角色之定位，拓展電支跨機構平台之通路共通互享，促使電子支付機構妥善運用資源強化系統安全，以提升客戶黏著度及滿意度，加速行動支付生態圈之普惠便民。

QR Code 金管會 家電

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