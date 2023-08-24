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玉山銀、警政署簽反詐MOU 7月前攔阻逾2億元

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

玉山銀行與內政部警政署刑事警察局今（24）日簽署反詐MOU，玉山金控（2884）總經理陳茂欽表示，先前從加入「鷹眼識詐聯盟」到與警政署合作架設銀行對外監視器，以有許多合作，接下來會建立三方通話即刻反詐機制，並強調「打擊詐騙及洗錢防制是金融業展現社會責任的表現」。

陳茂欽表示，在反詐騙措施上，玉山除透過智能模型偵測異常交易，與警政署建立三方通話 即刻反詐機制，結合警政署165反詐騙專線、玉山銀及遭詐民眾三方通話即刻通報，線上直接確認遭詐騙時間及金額隨即進行監控，並依據165通報單進行即刻攔阻，以避免民眾財產損失。

警政署長黃明昭強調，截至7月底，玉山銀已協助警方攔阻逾2億元，相信未來透過三方通話攔阻，將能縮短與銀行間通報的流程時間，能更快速攔阻被害款項，讓攔阻成效加倍。

玉山銀總經理林隆政表示，防範詐騙為此刻迫切重要議題，守護顧客資產更是企業社會責任。玉山銀自2021年12月成立反詐騙小組，針對防範詐騙持續對行員進行教育訓練及實際情境演練，各分行主動拜訪轄區派出所邀請共同參與，深化警銀之間反詐合作，提升阻詐效能。此外，更與醫療院所、警政署合作舉辦高齡友善講座，邀請防詐經驗豐富的警官分享常見詐騙手法、如何預防被騙，強化民眾防詐意識。

玉山銀表示，玉山銀在警政署邀請下參與鷹眼識詐聯盟，與多家金融機構合作，透過AI運用防詐，共同守護民眾資產安全。近期響應政府反詐騙宣導，於媒體上播放反詐影片；另配合金管會及警政署進行「368鄉鎮走透透反詐宣導活動」，地點包含屏東、台東及澎湖等，由總行團隊偕同縣市警局走進各鄉鎮，向當地民眾進行反詐宣導，加深民眾防詐意識。另與警政署合作規劃於行舍及ATM場域裝設對外監視鏡頭，初期選定20家銀行，後續將在其他分行陸續佈設。

玉山銀行 詐騙

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