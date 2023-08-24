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第一金展望「穩定」 中華信評：積極成長策略恐致調降

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
第一金控。圖／聯合報系資料照片
第一金控。圖／聯合報系資料照片

華信評今（24）日對第一金控（2892）及第一銀行給出「穩定」的長期展望，信用評等「twAA+/A-1+」，中華信評認為，第一金未來兩年應可維持強健的資本水平，此外，政府對一銀略高的支持度也協助其維持在國內良好的市場地位。

中華信評表示，一銀2022年底RAC比雖降至9.8%，略低於中華信評「強健」資本水平參考值，但良好的財務彈性、令人滿意的放款損失準備覆蓋，以及穩定的獲利結構應可為其穩定且強健的整體資本水準提供支撐，因此仍給出「強健」。

此外，中華信評表示，第一銀行在國內市場地位強健，且具有中等系統重要性，也獲得政府略高的支持，不過中華信平同時也表示，一銀營收結構過於集中，且獲利能力持續面臨競爭壓力。

對為第一金及一銀未來展望，中華信評預期2年內可維持現有的強健資本水平，且未來兩年調升可能性不高，而一銀若是未能資本策略，導致RAC比無法維持穩定水準或是未能保持財務靈活，將可能導致評等調降，中華信評舉例，若一銀採取較為積極的成長策略，如放大海外放款業務或明顯擴大投資部位，都可能導致評等調降。

第一銀行 華信 第一金控

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