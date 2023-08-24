玉山銀與警政署簽反詐MOU 警政署統計前七月全體國銀阻詐40億

玉山銀行與內政部警政署刑事警察局今日簽署反詐MOU，雙方合作建置即時攔阻詐騙通報平台，對於目前的銀行阻詐成果，警政署長黃明昭在致詞時指出，今年前七月合計全體國銀的ATM和臨櫃通路，共成功阻詐40億元，

對於雙方合作阻詐，玉山金控總經理陳茂欽表示，在反詐騙措施上，玉山除透過智能模型偵測異常交易，亦與警政署建立三方通話「即刻反詐機制」，結合警政署165反詐騙專線、玉山銀行及遭詐民眾的「三方通話」即刻通報，線上直接確認遭詐騙時間及金額隨即進行監控，並依據165通報單進行即刻攔阻，以避免民眾財產損失。

記者會由玉山金控總經理陳茂欽、玉山銀行總經理林隆政、警政署長黃明昭、刑事警察局長周幼偉共同出席。黃明昭強調，今年前七月玉山銀行已協助警方攔阻逾2億元，相信未來透過三方通話攔阻，將能縮短與銀行間通報的流程時間，能更快速攔阻被害款項，讓攔阻成效加倍。

目前玉山銀各類消金業務運用線上服務比率都超過8成，玉山銀副總林榮華指出，線上通路的阻詐非常重要，玉山銀已積極運用AI技術輔助阻詐效能，尤其是客戶的匯款行為若出現異常，例如，匯款的時間、金額、筆數，或快進快出，銀行系統就會開始示警。過去金融業常常發生銀行即使通報警方，但因為中間有1、2小時的時間差，因此仍無法成功阻詐，林榮華指出，甚至不用等1小時：「五分鐘之內詐團就轉了好幾單出去！」現在與警方合建通報平台，未來可立即通報零時差。