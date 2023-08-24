快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

玉山銀與警政署簽反詐MOU 警政署統計前七月全體國銀阻詐40億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山銀行與警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，由玉山金控總經理陳茂欽（右二）、玉山銀行總經理林隆政（右一）、警政署長黃明昭（左二）、刑事警察局長周幼偉（左一）共同出席，合作建置即時攔阻詐騙通報平台，優化通報效率、提升防杜犯罪效益。記者曾學仁／攝影
玉山銀行與警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，由玉山金控總經理陳茂欽（右二）、玉山銀行總經理林隆政（右一）、警政署長黃明昭（左二）、刑事警察局長周幼偉（左一）共同出席，合作建置即時攔阻詐騙通報平台，優化通報效率、提升防杜犯罪效益。記者曾學仁／攝影

玉山銀行與內政部警政署刑事警察局今日簽署反詐MOU，雙方合作建置即時攔阻詐騙通報平台，對於目前的銀行阻詐成果，警政署長黃明昭在致詞時指出，今年前七月合計全體國銀的ATM和臨櫃通路，共成功阻詐40億元，

對於雙方合作阻詐，玉山金控總經理陳茂欽表示，在反詐騙措施上，玉山除透過智能模型偵測異常交易，亦與警政署建立三方通話「即刻反詐機制」，結合警政署165反詐騙專線、玉山銀行及遭詐民眾的「三方通話」即刻通報，線上直接確認遭詐騙時間及金額隨即進行監控，並依據165通報單進行即刻攔阻，以避免民眾財產損失。

記者會由玉山金控總經理陳茂欽、玉山銀行總經理林隆政、警政署長黃明昭、刑事警察局長周幼偉共同出席。黃明昭強調，今年前七月玉山銀行已協助警方攔阻逾2億元，相信未來透過三方通話攔阻，將能縮短與銀行間通報的流程時間，能更快速攔阻被害款項，讓攔阻成效加倍。

目前玉山銀各類消金業務運用線上服務比率都超過8成，玉山銀副總林榮華指出，線上通路的阻詐非常重要，玉山銀已積極運用AI技術輔助阻詐效能，尤其是客戶的匯款行為若出現異常，例如，匯款的時間、金額、筆數，或快進快出，銀行系統就會開始示警。過去金融業常常發生銀行即使通報警方，但因為中間有1、2小時的時間差，因此仍無法成功阻詐，林榮華指出，甚至不用等1小時：「五分鐘之內詐團就轉了好幾單出去！」現在與警方合建通報平台，未來可立即通報零時差。

玉山銀行 詐騙 玉山金控

延伸閱讀

聯手打詐 刑事局與金融業者簽合作意向書

哪間銀行最會阻詐？金管會公布前十名單 這間奪第一「識詐也有膽識」

影／台南殺警案後1年 警政署今派員祭拜家屬盼判凶嫌死刑

左MK18、右M4A1 警調為何皆派特勤重裝戒護郭哲敏？

相關新聞

世界央行年會登場 台幣強升1.55角 暫收31.771元

全球央行年會將於今（24）日舉行，市場觀望聯準會主席鮑爾演講，美元指數稍降讓非美貨幣獲喘息空間，新台幣對美元匯率開在31...

如何為退休規畫挑選基金？ 依「2點」找出最適合的商品

今年6月政治大學與台灣人壽共同發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」報告，發現台灣民眾開始退休準備之平均年齡為36.99歲，相較去年提早2.16歲，且20歲～29歲就開始布局退休準備的年輕人已突破30%（31.2%）。

獨／媽媽社團都在聊這張！保經界熱賣「兒童神單」爆停售效應

近期媽媽社團裡熱烈討論一款美元保險商品，不僅被封為「兒童神單」，還在保經業界掀起一波熱賣。據了解，這款保單並非為兒童量身...

玉山金總座：詐團騙三種人喪盡天良 銀行員與之勾結易被出賣

玉山金總經理陳茂欽今日指出，詐團與銀行員勾結所詐騙的對象，經常是退休、高齡、或善心人士這三種人，他痛批，這些詐團都是「喪...

央行發動壽險阻貶新台幣 同意大型壽險公司匯回海外孳息結售為台幣

近來亞幣競眨，中央銀行擔心新台幣匯率受影響不利匯率穩定，甚造成資金流出，已動員壽險公司為其「後援」，放行其匯回海外孳息結...

玉山銀與警政署簽反詐MOU 警政署統計前七月全體國銀阻詐40億

玉山銀行與內政部警政署刑事警察局今日簽署反詐MOU，雙方合作建置即時攔阻詐騙通報平台，對於目前的銀行阻詐成果，警政署長黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦