Fed 升息末段 這兩檔美短債ETF配息逾4%

隨著美國 CPI 數據顯示通膨漸受控制，市場對9月聯準會（Fed）停止升息的預期逐漸升溫，資金積極轉入債市佈局，連投資大師巴菲特近期也大舉買進美國短天期債券。從國內發行的美國短天期公債 ETF 來看，今年以來普遍走揚，其中兩檔近一次年化配息率還突破4%，分別為元大美債1-3（00719B）與永豐1-3年美公債（00856B），深受投資人關注。

永豐1至3年期美國公債 ETF 經理人周彥名表示，目前長、短天期公債殖利率呈現倒掛，美國一年期公債殖利率高達5%以上，相對於長天期債目前殖利率約在4％左右，顯見持有短債相對有利，加上短債的利率敏感度、價格波動度較長債相對低等優勢，在停止升息前夕，成為市場資金著墨重點。

周彥名說，雖然市場普遍認為距離降息政策不遠，長天期美債的價格上漲潛力較大，但對於無意等待降息或不願承擔長債利率風險的投資人，美國短期公債是不錯的息收來源，這也是為何巴菲特掌舵的波克夏公司第二季財報顯示，巴菲特已大量買進美國公債。

相較於直接買入單一債券，涵蓋一籃子標的的債券ETF，能分散單一債券風險，而且 ETF 交易成本相對低廉，免徵0.1%證交稅，美債配息又屬海外利息所得，免課徵二代健保補充保費，交易變現性也高，資金運用更彈性，因此頗受一般投資人歡迎。

觀察目前市場五檔定期配息的美國短年期公債 ETF，今年以來報酬率都有5％以上，但近期配息率表現不一，約落在1.8％～4.8％之間，其中以元大美債1-3（00719B）與永豐1-3年美公債（00856B）領先，雙雙突破4％以上相對優異。